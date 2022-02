Sinds zijn transfer van het Argentijnse Boca Juniors naar Ajax ontgoochelde Lisandro Magallán (28) overal waar hij speelde. Bij Anderlecht lijkt hij eindelijk zijn oude vorm terug te vinden.

'Ik geef me hier een half jaar om te acclimatiseren aan de nieuwe omgeving, maar ik zal tijd nodig hebben me aan te passen aan het Europese voetbal', klonk het bij Lisandro Magallán toen hij in januari 2019 voorgesteld werd bij Ajax.

...

'Ik geef me hier een half jaar om te acclimatiseren aan de nieuwe omgeving, maar ik zal tijd nodig hebben me aan te passen aan het Europese voetbal', klonk het bij Lisandro Magallán toen hij in januari 2019 voorgesteld werd bij Ajax. De transfer van de Argentijn had heel wat voeten in de aarde gehad. In de zomer ervoor leek alles al in kannen en kruiken, maar terwijl Magallán al in Amsterdam was, raakten de papieren maar niet in orde omdat Boca Juniors nog lastig deed. Uiteindelijk werd een half jaar later 9 miljoen euro op tafel gelegd voor de toen 25-jarige Argentijnse verdediger.In Argentinië speelde Magallán al enkele jaren voor de topclub uit de hoofdstad. Nadat hij het in het begin wat moeilijk had om zich in het team te spelen en twee keer werd uitgeleend, kwam hij in het laatste seizoen steeds meer in de basis terecht. Zo ook tijdens de finale van de Copa Libertadores in 2018, toen de terugwedstrijd om veiligheidsredenen werd gespeeld in Madrid.Argentijnen die voor tientallen miljoenen naar Europa overkomen, zijn niet meer zo zeldzaam. Toch verraste de transfer van Magallán. In Argentinië stond hij namelijk niet bekend als een belangrijke speler van Boca. Hij was vooral een nuttige pion die al eens een foutje maakte en niet altijd even geconcentreerd leek. Dat Boca nog 9 miljoen euro voor Magallán kreeg, waardoor hij meteen ook de tweede duurste Ajaxverdediger ooit werd, was dus een mooie deal.Bij Ajax liep het al snel fout met Magallán. In zijn competitiedebuut schoof Ajax hard uit tegen Feyenoord: 6-2. Daarna kreeg de Argentijn kritiek van de fans én coach Erik ten Hag. Uiteindelijk zou hij maar 19 keer in actie komen voor Ajax en werd hij beschouwd als een grote miskoop. 'Ik kwam voor het eerst naar Europa, weg van mijn familie, sprak geen Engels en net na de eerste wedstrijd raakte ik geblesseerd', vertelde hij vorige maand in Het Nieuwsblad over die periode. 'Het zat gewoon tegen. Daarna begon het team te draaien en ik kreeg geen kansen meer.'Ajax probeerde zijn dure transfer nog wat te laten spelen door hem uit te lenen aan Deportivo Alavés en Crotone, waarbij telkens een afkoopoptie werd afgesproken. Maar ook in Spanje en Italië kon Magallán niet overtuigen en werd de dure som van 8,5 miljoen euro niet betaald.Derde keer, goeie keer? Het lijkt wel zo, want vorige zomer werd de Ajacied uitgeleend aan Anderlecht en daar doet hij het voorlopig best aardig. Al moest hij wel lang wachten tot hij volledig zijn kans kreeg. In het begin van het seizoen kreeg het duo Harwood-Bellis - Hoedt namelijk steevast de voorkeur. Pas eind september mocht Magallán een eerste keer opdraven. Na slechts een paar minuten te hebben gekregen in oktober, kreeg hij op 21 november tegen KV Kortrijk dan echt zijn kans. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basis en verdreef hij Harwood-Bellis zelfs naar de uitgang.Uiteindelijk verloor Magallán geen enkele van zijn eerste elf wedstrijden in de Belgische competitie. Kompany lijkt alleszins een grote fan te zijn. Magallán is namelijk niet enkel fysiek erg sterk, maar moet ook samen met Wesley Hoedt voor ervaring zorgen. Bovendien zou de Argentijn zijn Nederlandse collega ook beter uit de verf doen komen.Onbesproken is Magallán echter niet. Al vaak rees de vraag waarom Harwood-Bellis altijd op de bank moest zitten voor de Argentijn. Die leek namelijk iedere wedstrijd wel een foutje te maken die Hoedt en keeper Van Crombrugge dan moesten oplossen. Ook in de statistieken is het middelmaat troef voor de nieuwe Zuid-Amerikaan van Anderlecht. Op datasite WyScout komt hij in de meeste verdedigende lijstjes niet voor, tenzij bij het aantal passes per wedstrijd. Met gemiddeld 55 passes staat hij daar op een tiende plek. De aanvoerder van dat klassement is echter Hoedt met 73.De vraag is dus of de goeie reeks van Anderlecht te danken was aan de verdedigende kwaliteiten van Magallán, want met hem in de ploeg verloor paars-wit wel zijn laatste twee wedstrijden tegen Cercle en Union. De komende weken zullen uitwijzen of Anderlecht het de moeite waard vindt om zijn afkoopoptie van 5 miljoen euro te lichten en of Hannes Delcroix hem uit de ploeg zal stoten. Kan Magallán eindelijk nog eens laten zien waarom Ajax drie jaar geleden bijna 10 miljoen euro voor hem op tafel legde of dreigt opnieuw een Europese ontgoocheling?