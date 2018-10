De Lokerse malaise: en nu, Roger?

Hij had best wel genoten van de match, zo verraste Peter Maes na afloop van een bloedeloze 0-0 van zijn noodlijdend Lokeren (6 op 36) op eigen veld tegen KV Oostende. Ondanks een dreigend C4 - iets wat enkele uren later omgezet werd in realiteit - gaf de 54-jarige coach een eerder ontspannen en berustende indruk op de persconferentie na de wedstrijd. 'Ik heb mijn hart kunnen ophalen', stelde Maes, die anderhalf uur lang energiek zijn zwalpende, zoekende elftal zat aan te sturen en aan te vuren.

...