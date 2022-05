Na een mindere periode in de reguliere competitie, vond Simon Mignolet zijn beste vorm terug tijdens de play-offs om Club Brugge naar een derde opeenvolgende titel te leiden. Het bewijs in cijfers.

Het was misschien wel de eerste keer dat hij het voorhad sinds zijn terugkeer naar de Belgische velden, mar Simon Mignolet sukkelde met een vormdip. Onregelmatig en soms schromelijk verrast tijdens het reguliere seizoen, kreeg Simon Mignolet heel wat kritiek te verduren. Maar uiteindelijk profiteerde de nummer 2 van de Rode Duivels van de play-offs om iedereen lik op stuk te geven. De Limburger herinnerde iedereen er niet enkel aan dat hij de beste keeper van het land is, hij stapelde ook de spectaculaire reddingen op om zich als dé sleutelspeler voor de derde titel op rij van Club neer te zetten.In 450 minuten incasseerde Mignolet slechts één doelpunt. Het waren echter niet de pogingen van de tegenstanders die faalden, want het sluitstuk van blauw-zwart kreeg tijdens deze playoffs al 20 schoten op doel te verwerken. Alleen Michael Frey wist de muur van Brugge te omspelen, waardoor Mignolet uiteindelijk op 19 belangrijke saves komt te staan in de play-offs. Dat is meer dan al zijn concurrenten aangezien Uniondoelman Anthony Moris hem op de hielen zit met vijftien reddingen, de Jean Butez voorlopig op acht stuks staat en Hendrik Van Crombrugge er slechts vier telt, weliswaar met een wedstrijd minder.Als we vervolgens kijken naar de kwaliteit van de schoten die Club tegen kreeg, dan heeft Mignolet echt alles uit de kast moeten halen. Daarvoor moeten we de statistieken van de post shot expected goals erbij halen, waarmee de kwaliteit van een schot wordt beoordeeld, niet alleen op basis van de positie van de schutter, maar ook op basis van de bestemming van het schot in termen van kracht en precisie. Die statistiek toont aan dat Club Brugge niet één maar 4,34 doelpunten had moeten incasseren. Mignolet heeft uiteindelijk dus 3,34 bijna zekere goals uit zijn goal geweerd.Butez en Van Crombrugge pakten dan weer meer tegendoelpunten dan voorspeld door de cijfers. Anthony Moris, daarentegen, doet het nog beter dan Mignolet, vooral dankzij zijn prestaties in de heenwedstrijd tegen Anderlecht en daarna in Brugge. De Luxemburger moest zich vier keer omdraaien, maar heeft wel een post shot xG van 7,77 en 'stopte' dus 3,77 doelpunten.In de beslissende momenten van het kampioenschap was het vooral tussen de eigen palen dat het verschil werd gemaakt door Club. Door slechts één grote kans van de vijf in doel te laten gaan - om nog maar te zwijgen van de strafschop van Dante Vanzeir - maakte Simon Mignolet zijn reputatie waar. De Limburger telt nu 103 competitieduels met blauw-zwart, waarin hij 82 tegengoals (0,8 per wedstrijd) te verduren kreeg en 47 keer de nul hield, ofwel een clean sheet in bijna 47% van zijn wedstrijden. De cijfers van een kampioen.