De 25-jarige aanvaller van Malinwa was volgens u de beste speler van de maand februari. Bij de coaches stak KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck er bovenuit.

Met tien doelpunten en acht assists is Hugo Cuypers een van dé revelaties van het seizoen. Een verrassing voor velen, maar niet voor KV Mechelen dat afgelopen winter een prijskaartje van vijf miljoen euro op zijn hoofd plakte.

Als een van dé aanvallers van Wouter Vrancken, kan Cuypers zich uitleven in een systeem waar continu wordt bewogen, waar hij ruimte kan maken voor zijn ploegmaats en ook in die ruimtes kan duiken met zijn flair en loopacties. Dat Malinwa nog meedoet om een plaats bij de eerste vier, ondanks een verdediging die verre van waterdicht is, is in grote mate te danken aan de ex-speler van Standard. Meer nog dan zelf te scoren, maakt hij ook de rest beter. Het bleek genoeg om Tarik Tissoudali, Christian Brüls, Hendrik Van Crombrugge en Mats Rits in onze stemming voor te blijven en de tweede gekroonde Mechelaar van het seizoen te worden, na Nikola Storm in oktober.

Bij de coaches was het het perfecte rapport van KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck dat de doorslag gaf. De kampioenenmaker van 2015 transformeerde de Buffalo's in een machine met een spelsysteem dat geen introductie behoeft. En hij is met de Gentenaars ook nog steeds actief op drie fronten. Wouter Vrancken en Bernd Hollerbach, beiden al bekroond dit seizoen, moesten in februari het onderspit delven.

Het palmares Speler van de maand Auustus 2021 : Dante Vanzeir (Union) September 2021 : Nikola Storm (KV Mechelen) Oktober 2021 : Dante Vanzeir (Union) November 2021 : Deniz Undav (Union) December 2021 : Sergio Gómez (Anderlecht) Januari 2021 : Casper Nielsen (Union) Februari 2021 : Hugo Cuypers (Malines) Coach van de maand Augustus 2021 : Felice Mazzù (Union) September 2021 : Bernd Hollerbach (STVV) Oktober 2021 : Wouter Vrancken (KV Mechelen) November 2021 : Jordi Condom (Seraing) December 2021 : Vincent Kompany (Anderlecht) Januari 2021 : Felice Mazzù (Union) Februari 2021 : Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent)

Met tien doelpunten en acht assists is Hugo Cuypers een van dé revelaties van het seizoen. Een verrassing voor velen, maar niet voor KV Mechelen dat afgelopen winter een prijskaartje van vijf miljoen euro op zijn hoofd plakte. Als een van dé aanvallers van Wouter Vrancken, kan Cuypers zich uitleven in een systeem waar continu wordt bewogen, waar hij ruimte kan maken voor zijn ploegmaats en ook in die ruimtes kan duiken met zijn flair en loopacties. Dat Malinwa nog meedoet om een plaats bij de eerste vier, ondanks een verdediging die verre van waterdicht is, is in grote mate te danken aan de ex-speler van Standard. Meer nog dan zelf te scoren, maakt hij ook de rest beter. Het bleek genoeg om Tarik Tissoudali, Christian Brüls, Hendrik Van Crombrugge en Mats Rits in onze stemming voor te blijven en de tweede gekroonde Mechelaar van het seizoen te worden, na Nikola Storm in oktober.Bij de coaches was het het perfecte rapport van KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck dat de doorslag gaf. De kampioenenmaker van 2015 transformeerde de Buffalo's in een machine met een spelsysteem dat geen introductie behoeft. En hij is met de Gentenaars ook nog steeds actief op drie fronten. Wouter Vrancken en Bernd Hollerbach, beiden al bekroond dit seizoen, moesten in februari het onderspit delven.