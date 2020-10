Op de Bosuil spelen Antwerp en Beerschot zondagmiddag hun eerste derby in meer dan zestien jaar in eerste klasse.

Anderlecht trapt vrijdagavond de tiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang met een verplaatsing naar Kortrijk, maar de meeste ogen zullen dit weekend ongetwijfeld richting de Bosuil kijken. Daar spelen Antwerp en Beerschot zondag (om 13u30) hun eerste derby in meer dan zestien jaar in eerste klasse.

Er was in het voorjaar van 2018 wel het dubbele duel in Play-off 2 met 2-0 winst op de Bosuil voor Antwerp en een 0-0 gelijkspel op het Kiel, maar Beerschot was op dat moment nog een 1B-club. De 1-0 zege van Beerschot in het Olympisch Stadion op 22 februari 2004 was de laatste competitiewedstrijd tussen beide teams op het hoogste niveau.

Antwerp maakt in de aanloop naar de derby vandaag nog haar debuut in de groepsfase van de Europa League, op bezoek bij het Bulgaarse Ludogorets. Beerschot heeft een hele week om zich voor te bereiden.

Het is ook nog de vraag of er supporters toegelaten mogen worden op de Bosuil. De Great Old heeft een plan klaar, maar wacht nog op goedkeuring.

Coronatests

Verder zondag zijn er ook nog Oostende-Zulte Waregem (om 16u), STVV-Standard (om 18u15) en Charleroi versus Waasland-Beveren (om 20u45). De Carolo's zagen na een 1/9 Club Brugge naast zich komen bovenin en zullen zich willen herpakken. Zaterdag zijn er al Eupen-KV Mechelen (om 16u15), Cercle Brugge-Moeskroen (om 18u30) en OH Leuven-Club Brugge (om 20u45).

De landskampioen wacht na de knappe 1-2 zege op de openingsspeeldag van de groepsfase van de Champions League bij Zenit Sint-Petersburg met grote onrust de nieuwe coronatests af. Na de positieve testen bij Mignolet, Kossounou en Krmencik maandag is de vrees voor nieuwe besmettingen groot. Ook bij Standard, na de wedstrijd tegen Club Brugge van vorige week zaterdag, sloeg het virus intussen toe. Raskin, Balikwisha en Sissako zijn er besmet.

Het duel tussen AA Gent en Racing Genk, twee nog duidelijk zoekende topploegen, sluit maandagavond de tiende speeldag in de Jupiler Pro League af.

Anderlecht trapt vrijdagavond de tiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang met een verplaatsing naar Kortrijk, maar de meeste ogen zullen dit weekend ongetwijfeld richting de Bosuil kijken. Daar spelen Antwerp en Beerschot zondag (om 13u30) hun eerste derby in meer dan zestien jaar in eerste klasse.Er was in het voorjaar van 2018 wel het dubbele duel in Play-off 2 met 2-0 winst op de Bosuil voor Antwerp en een 0-0 gelijkspel op het Kiel, maar Beerschot was op dat moment nog een 1B-club. De 1-0 zege van Beerschot in het Olympisch Stadion op 22 februari 2004 was de laatste competitiewedstrijd tussen beide teams op het hoogste niveau. Antwerp maakt in de aanloop naar de derby vandaag nog haar debuut in de groepsfase van de Europa League, op bezoek bij het Bulgaarse Ludogorets. Beerschot heeft een hele week om zich voor te bereiden. Het is ook nog de vraag of er supporters toegelaten mogen worden op de Bosuil. De Great Old heeft een plan klaar, maar wacht nog op goedkeuring. Verder zondag zijn er ook nog Oostende-Zulte Waregem (om 16u), STVV-Standard (om 18u15) en Charleroi versus Waasland-Beveren (om 20u45). De Carolo's zagen na een 1/9 Club Brugge naast zich komen bovenin en zullen zich willen herpakken. Zaterdag zijn er al Eupen-KV Mechelen (om 16u15), Cercle Brugge-Moeskroen (om 18u30) en OH Leuven-Club Brugge (om 20u45). De landskampioen wacht na de knappe 1-2 zege op de openingsspeeldag van de groepsfase van de Champions League bij Zenit Sint-Petersburg met grote onrust de nieuwe coronatests af. Na de positieve testen bij Mignolet, Kossounou en Krmencik maandag is de vrees voor nieuwe besmettingen groot. Ook bij Standard, na de wedstrijd tegen Club Brugge van vorige week zaterdag, sloeg het virus intussen toe. Raskin, Balikwisha en Sissako zijn er besmet. Het duel tussen AA Gent en Racing Genk, twee nog duidelijk zoekende topploegen, sluit maandagavond de tiende speeldag in de Jupiler Pro League af.