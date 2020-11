Sinds zijn komst naar KAA Gent in 2017 onderging Roman Jaremtsjoek (24) een gedaanteverwisseling. Fysiek en verbaal werd hij sterker, alleen het mentale blijft een werkpunt.

Wanneer Roman Jaremtsjoek in augustus 2017 voor naar verluidt twee miljoen euro in Gent neerstrijkt, is hij een schuchtere en bedeesde 21-jarige jongeman. De Oekraïense jeugdinternational belandt in de Ghelamco Arena dankzij makelaar Christophe Henrotay, die de Buffalo's begin 2017 tipt. Jaremtsjoek, die bij Dynamo Kiev werd geblokkeerd door ervaren aanvallers als Dieumerci Mbokani, Lukasz Teodorczyk en Júnior Moraes, moet fungeren als opvolger voor Kalifa Coulibaly. Twee gesprekken met toenmalig sportief directeur Patrick Turcq monden uit in een vierjarige verbintenis. Jaremtsjoek beleeft moeilijke eerste maanden in ons land. Zijn echtgenote Christina, met wie hij al samen is sinds zijn zestiende en voor wie hij meteen een Duitse Spitzhond koopt, is dan wel meegekomen, maar de speler kampt met een conditionele achterstand en zijn Engels is gebrekkig, wat de communicatie bemoeilijkt. Hij krijgt van de club een privélerares ( Anna Bondarenko) en aanvankelijk doet hij wedstrijdritme op bij de beloften. Daar torent hij, samen met Giorgi Tsjakvetadze, boven de rest van de groep uit. Aan zijn atletisch vermogen wordt gewerkt via een strikt gepersonaliseerd schema: een uitgekiend dieet, veel fitnessoefeningen en extra trainingen. Een aanpak die snel loont, want de jongen die met nul procent zelfvertrouwen binnenstapte bij Gent, wordt plots een wedstrijdbepalende speler. Met dank aan een met zes kilogram toegenomen spiermassa. Coach Yves Vanderhaeghe geeft hem ook vertrouwen. Hij stelt de explosieve Oekraïner op als linkerflankaanvaller en ziet dat hij begin 2018 de competitieduels tegen Lokeren, Antwerp, STVV en KV Mechelen met zijn opportunisme beslist. Alleen duikt er een mentaal probleem op, zo ondervindt de West-Vlaamse coach. Jaremtsjoek vertrouwt toe aan Vanderhaeghe: hij kan niet scoren op verplaatsing. Voor zijn evolutie is dat niet goed. Dus installeert de ex-Rode Duivel een beurtrol: Jaremtsjoek begint aan de thuisduels, Mamadou Sylla komt aan de aftrap bij de verplaatsingen. Ondertussen schakelt KAA Gent clubpsychologe Eva Maenhout in om Jaremtsjoek af te helpen van zijn lage zelfbeeld. De aanvaller, die van zijn tiende tot zestiende op internaat zat in Kiev, komt namelijk uit een regime waar je vooral moest werken en zwijgen. Ook Jaremtjsoeks landgenoten Roman Bezoes en Igor Plastoen groeiden daarmee op. Net als Bezoes zet Jaremtsjoek op mentaal vlak stappen bij Gent, omdat de clubpsychologe de zaken durft te benoemen en analyseren. Het is een andere aanpak dan die van Jef Brouwers, die er, net als huidig coach Wim De Decker, meer voorstander van is om over zoiets lang en diep te praten. Maenhout leert Jaremtsjoek positief te zijn, de stress te controleren én te focussen.Jaremtsjoek is 22 jaar, 9 maanden en 10 dagen wanneer bondscoach Andrij Sjevtsjenko hem op 6 september 2018 laat debuteren in de Nations League-interland tegen Tsjechië (1-2-zege) als diepste spits. Een belangrijk keerpunt, want Sheva doet zijn talentvolle landgenoot anders kijken naar (top)voetbal. De oud-spits overtuigt Tsjoek - zoals de Gentse aanhang hem liefkozend benoemt - dat hij meer koelbloedigheid moet tonen voor doel. Als aanvaller moet je scoren en niet te veel de bal raken, leert Sjevtsjenko hem. Bovendien, zo zegt de bondscoach, is het altijd interessant om alles te weten over je rechtstreekse tegenstander. Het is een boodschap die Jaremtsjoek opslaat op zijn harde schijf. Op 10 oktober 2018 volgt voor de in Gent opengebloeide spits een nieuw kantelmoment, met de komst van Jess Thorup. De Deense coach komt tot een 4-4-2-systeem, waarbij Jonathan David als offensieve middenvelder steun verleent aan het spitsenduo Laurent Depoitre-Jaremtsjoek. Een gouden ingeving, die tridente. Zo wordt het opportunisme van de Canadese spelmaker gekoppeld aan de kracht van de Belg en de diepgang van de Oekraïense snelheidsduivel. Bij zijn spaarzame interviews blijkt dat de vroeger vaak twijfelende Jaremtsjoek evolueerde naar een verbaal vaardige man, die bijzonder zelfkritisch is. Met de tijd oogt Jaremtsjoek rustiger en serener, mede door de geboorte van zoontje Nikita op 17 juli 2019. Ook bij de clubleiding van KAA Gent overheerst dat gevoel. Dankzij een goede campagne in de poulefase van de Europa League leidde dat een jaar geleden tot een contractverlenging (tot 2023). Een win-winsituatie, want de club denkt op dat moment met hem mee te kunnen doen voor de titel en hoopt via het EK en het podium van Europees voetbal een lucratieve transfer te forceren. Maar begin dit seizoen verandert er iets in de houding van Jaremtsjoek. Tegen STVV mist hij opgelegde kansen en na amper twee speeldagen ziet hij peoplemanager Thorup vertrekken. De mislukte casting van László Bölöni en het mislopen van de poulefase van de Champions League laten hem gefrustreerd achter. Als één van de weinige A-kernspelers durft hij zijn emoties - en die van de groep - onder woorden te brengen. Begin oktober dreigt hij zelfs met een transfer. Opportunisme, mede ingefluisterd door zijn vaste makelaar Martin Henrotay, CEO van Vision Foot en zoon van Roger Henrotay. Met zijn huidige status, financiële waarde en machtspositie binnen de club, vinden ze, mag en moet Jaremtsjoek meer opkomen voor zichzelf. En Eva Maenhout is er als vertrouwenspersoon niet meer om hem wat te sussen. 'Ik leg mezelf druk op om de dromen van mijn vader ( ex-aanvaller bij Karpaty Lviv, nvdr) waar te maken. Ik wil altijd meer. Mijn verhaal stopt niet bij KAA Gent', vertrouwde de spits ons al toe in februari 2018. Wordt ongetwijfeld vervolgd.