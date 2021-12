In plaats van mee te dingen voor de titel, stond KRC Genk zondagavond op drie punten van Brugge. Niet van Club, maar van Cercle, de op twee na laatste in de stand. De trainerswissel leverde een schokeffect op, maar niet de schok die men beoogde.

't Zijn moeilijke tijden voor de Genkspelers. Een jaar lang kregen ze, ook toen de resultaten gaandeweg verslechterden, vertrouwen, lof en schouderklopjes van de vorige trainer. 'Ik ben nog altijd enorm trots op mijn jongens, ik kan ze weinig verwijten behalve een gebrek aan efficiëntie', benadrukte John van den Brom tot op het einde. Hij gaf ook aan dat spelers die zijn vertrouwen genoten zich al eens een mindere wedstrijd konden permitteren.

Tegen Rapid Wien en KAA Gent schoof de nieuwe trainer Bernd Storck intens met zijn pionnen, zowel in zijn startelf als tijdens de wedstrijden (tegen Rapid drie wissels bij de rust). Na zijn eerste wedstrijd wond hij geen doekjes om wat fout liep. 'We voetbalden als jongetjes, niet als volwassen mannen.' 's Anderdaags is vraag één of hij na een nachtje slapen de zaken al iets rooskleuriger zag. Waarop Storck het nog straffer formuleert dan de avond voordien: 'Na de wedstrijd tegen Rapid hebben we nog met de technische staf samengezeten. Voor de fouten van de eerste 20 minuten hadden we anderhalf uur nodig om ze allemaal te ontleden. Ik heb nog nooit een ploeg gezien die zoveel fouten maakte. Tactisch ben ik zeer verrast dat de ploeg maar dit kon brengen. De spelers hadden geen idee hoe tegen de aanpak van Rapid te spelen. De tips die ik hen aanreikte, zijn de principes die je doorgaans in je jeugd al mee krijgt. En ook fysieke inzet, de absolute wil om de bal te vragen, misten we. Ook dat heeft me verrast én ontgoocheld.' Welkom bij het KRC Genk van Bernd Storck. Misschien, klonk het in de Genkse wandelgangen bij de trainerswissel, heeft men iets te lang de zaken op hun beloop gelaten. Head of Football Dimitri de Condé gaf ook aan dat hij voor deze trainer koos omdat hij een schokeffect wilde teweegbrengen. En voegde er dreigend aan toe: 'Wie niet mee wil, gaat eruit.' Zou hij toen al geweten hebben hoe grondig de reset zou zijn die Storck voor ogen had? Dat begon al toen de spelers hoorden dat voortaan gsm's gebannen werden in de kleedkamer. Praat liever met mekaar, gaf de nieuwe trainer aan. Ook bij Mouscron en Cercle ging hij op dezelfde manier te werk. Overal waar hij komt begint Bernd Storck weer helemaal van nul, met het uitleggen van het abc van het voetbal. De vraag is wel hoe zijn kritische aanpak overkomt bij een kleedkamer met vooral internationals en een aantal spelers die zich dit seizoen al in de Premier League of de Serie A waanden, en die zich na pakweg een interland tegen Brazilië nog maar moeilijk kunnen opladen tegen KAS Eupen of Cercle Brugge. Internationals of nobody's, Storcks methode is overal dezelfde. Hij is heel direct in zijn communicatie, duldt geen andere manier van werken en wil dat de spelers op het veld voetballen zoals hij het in gedachten heeft. Daarvoor reikt hij ze ook handvaten aan, 'want ik ben een voetballeraar.' Van den Brom was het type dat zijn spelers vertrouwen en een schouderklopje gaf, Storck begint met te zeggen wat er allemaal niet werkt. Bij Cercle en Mouscron aarzelde hij niet om bij zijn komst de beste spelers op hun minpunten te wijzen, eraan toevoegend: 'Als je daar niet aan werkt, speel je volgend weekend niet.' Iedereen had er altijd het gevoel dat, hoe goed je ook was, één mindere wedstrijd volstond om uit het team te gaan. Op het veld wil Storck dominant voetballen (op dat vlak past zijn voetbalvisie bij die van de club), maar zijn spelers moeten in de eerste plaats hun duels winnen, hun lichaam gebruiken. Bij de bepalende spelers moet minstens 80 procent van de passes goed aankomen. Na de wedstrijd van Genk tegen Rapid was hij verbijsterd dat het percentage goeie passes onder de 80 procent lag. 'Op dit niveau moet dat zelfs 90 procent zijn. Daar bleven we 20 procent onder.' Aan pressingvoetbal komt hij voorlopig niet toe, gaf hij na de Europa Leaguewedstrijd aan. Misschien heeft hij daar bij KRC Genk gewoon de types niet voor? Daar is hij het niet mee eens: 'Toen Klopp naar Liverpool ging, hadden Firmino, Salah en Mané ook nog nooit geleerd hoe duels te winnen, want dat is pressing: de bal veroveren. Klopp heeft ze zo omgevormd dat ze dat vandaag wel perfect doen. Ito en Bongonda hebben daar ook nog nooit op getraind. Ik heb daar met Bongonda al over gepraat: de geest beseft dat, het lichaam wil nog niet mee.' Een simpele overwinning volstaat niet om KRC Genk weer op de rails te krijgen, waarschuwde de nieuwe trainer al. Storck stelde na het bekijken van enkele wedstrijden ('te veel spelers wandelden gewoon') en na een paar dagen samenwerking vast dat er een zekere genoegzaamheid heerste. 'Het is niet omdat je zes maanden geleden een beker won dat je daar vandaag nog moet op teren. Als je de hele tijd roept ' nice, nice, nice' ga je niet vooruit maar achteruit. Enkele spelers hier leven nog in het verleden, toen ze aanbiedingen hadden, maar de realiteit is dat ze vandaag hier aan de slag moeten.' Dus gaat Storck stap voor stap aan de slag, wetende dat er in deze drukke periode amper tijd is om bij te trainen en nieuwe patronen in de ploeg te slijpen. Eerst zal hij, net als bij Cercle en Mouscron, details bijsturen. Hoe je op doel moet trappen, hoe je een ingooi moet nemen. 'Ik ga aan elke speler, elke linie zeggen wat ik verwacht, en hoe ze dat moeten doen, eerst met kleine tips, om het niet te moeilijk te maken.' Het wordt straks geen vakantiekaartje met 'zonnige groeten uit Benidorm' dat de spelers zullen sturen.