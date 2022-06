Antwerp heeft vrijdag zijn eerste grote slag op de transfermarkt geslagen met de komst van Vincent Janssen. De Nederlander kostte ooit nog 22 miljoen euro en werd topschutter in de Eredivisie, maar wat moet u nog weten?

Dat Vincent Janssen een erg goeie sporter zou worden, stond haast in de sterren geschreven. De nieuwe spits van Antwerp werd namelijk op 15 juni 1994 geboren in een echt sportnest. Moeder Annemarie Verstappen was nog medaillewinnares op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Als zwemster won ze in de vrije slag tweemaal brons en een zilveren medaille. Ook zus Frederique, een van de vier andere kinderen van het gezien Janssen-Verstappen, ging de zwemwereld in, maar buiten wat deelnames aan internationale jeugdtoernooien kwam ze niet. Zwemmen was echter niet weggelegd voor de jonge Vincent. 'Hij zwom als een hondje', liet Annemarie optekenen in de Volskrant. 'Hij wilde alleen maar voetballen. Daar was hij altijd mee bezig.' Uiteindelijk werd Vincent ook voetballer en belandde hij via Top OSS en NEC op zijn 15e bij Feyenoord. Een grote carrière leek in de maak.Om het te maken als voetballer, kende Vincent een lastige jeugd. Toen hij vertrok naar Feyenoord moest hij het huis uit, waardoor hij al snel afscheid moest nemen van zijn ouders. En voor wat? Bij Feyenoord aardde Vincent helemaal niet. Hij voelde dat de stap naar een topclub misschien wel te groot was en kon niet zo goed om met de druk. Uiteindelijk werd hij na vier jaar doorgestuurd. 'Misschien was ik wel te lief', vertelde Janssen daar later over aan de Volkskrant. 'Moeten vertrekken bij Feyenoord was wel een erg grote klap. Maar ik heb nooit gedacht aan opgeven, mijn focus zat meteen op de volgende stap.'Dat hij die knop kon omdraaien, toont hoe vastberaden hij is, maar ook hoe hij eenvoudig hij zaken kan relativeren. Iets wat hij leerde nadat er zich op zijn zesde een familiedrama voordeed ten huize Janssen-Verstappen. Zijn broer Jan overleed toen op achtjarige leeftijd namelijk na een lange strijd tegen leukemie. 'Jan zit nog altijd in mijn gedachten, op een positieve manier', vertelde hij aan het magazine Helden. 'Hij blijft deel uitmaken van ons superhechte gezin. Sindsdien kan ik er ook niet goed tegen als ploegmaats zeuren dat ze niet willen trainen omdat ze moe zijn. Wees toch eens blij met wat je hebt en dat je dit mag doen, denk ik dan.'Na de tegenslag bij Feyenoord vocht Janssen terug in tweede klasse bij Almere City. Het leverde hem een transfer op naar AZ en daar ontplofte hij helemaal onder coach John van den Brom. Één seizoen bleef hij in Alkmaar, maar wat voor een. In 49 wedstrijden scoorde de jonge Nederlander maar liefst 32 keer en werd hij met 27 doelpunten topschutter in de Eredivisie. Kon hij de nieuwe spits worden van Oranje na het afscheid van Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar? Die zomer stonden namelijk erg grote ploegen te kloppen op de Nederlandse deur, met onder meer PSG en Wolfsburg. Ook de Nederlandse topclubs dongen mee naar zijn handtekening maar het prijskaartje van 20 miljoen euro was veel te duur voor hen. Uiteindelijk viel de keuze op het Tottenham van Harry Kane, dat 22 miljoen op tafel legde voor de toen 22-jarige Janssen.Na één topseizoen meteen de strijd aangaan met Kane, was misschien van het goede te veel. In zijn eerste seizoen kwam Janssen nog wel aan zes goals, maar het jaar erop werd hij al uitgeleend aan Fenerbahçe, waar hij ook niet meteen indruk maakte. Zijn derde seizoen in Noord-Londen was nog het ergste van allemaal, nadat hij door een voetblessure uiteindelijk maar aan drie korte invalbeurten kwam. De oplossing kwam in 2019 verrassend genoeg uit Mexico, toen Monterrey maar liefst 9 miljoen euro overhad voor de diensten van de Nederlandse spits. Janssen zag wel wat in een Mexicaans avontuur, want hij had ook zo zijn research gedaan, zei hij zelf. 'Er loopt in Mexico heel veel kwaliteit rond en de atmosfeer in de stadions is ongelooflijk. In Europa is dit een minder bekend voetballand, maar dat maakt mij weinig uit.'De periode in Mexico werd ook een erg succesvolle met een landstitel, beker en zelfs de Noord-Amerikaanse Champions League. Al was het vooral in de eerste twee seizoenen dat 'El Toro', de bijnaam die hij kreeg van de fans, echt indruk maakte met 21 goals in 65 wedstrijden. Afgelopen seizoen was dan weer veel minder met slechts 3 rozen in 29 matchen.Janssen vond in Mexico niet enkel de weg naar de netten, maar ook die naar de liefde met de Amerikaans-Mexicaanse Talia, met wie hij begin deze maand in het huwelijksbootje stapte. Al kwam het feest wel op een erg slecht moment. Tegen alle verwachtingen in werd Janssen namelijk opgeroepen voor de Nederlandse nationale ploeg voor het vierluik in de Nations League. En de eerste wedstrijd tegen de Rode Duivels viel de dag na de trouw. Maar familie gaat voor op voetbal en dus kreeg Janssen van bondscoach Louis van Gaal een paar dagen extra vakantie om te genieten van het feest en was hij dus niet van de partij in de Derby der Lage Landen. Dat de selectie als een grote verrassing aankwam, kwam door het feit dat Janssen al sinds 2017 geen deel meer uitmaakte van de nationale ploeg. In zijn 16 caps kwam Janssen evenwel aan 7 goals. Maar de huidige bondscoach ziet in Janssen een echte 'Van Gaalspits', zo legde hij zijn keuze uit. 'Hij past binnen mijn visie en dus geef ik hem een kans.' Uiteindelijk kwam Janssen enkel in de laatste wedstrijd tegen Wales aan minuten toe en gaf hij de assist voor de 1-0 van Noa Lang. De speler die hij nog vaker zal tegenkomen op de Belgische velden?