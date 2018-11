De moeilijke zoektocht van Club Brugge naar een opvolger van Thomas Meunier

Vanaf de bank van Club Brugge hadden ze het vorig seizoen al gezien. Blauw-zwart was op weg naar de titel, maar in de twee confrontaties met KRC Genk in play-off 1 zat Anthony Limbombe - vaak ongrijpbaar in het kampioenenseizoen - stevig in de tang van Clinton Mata. 'De beste rechtsback van de competitie', klonk het. En: de toen 24-jarige Angolese international, door Charleroi voor een seizoen aan de Limburgers verhuurd, was een buitenkansje. Genk zou volop de kaart trekken van Joakim Maehle, die een jaar in zijn schaduw kon ontbolsteren, en Charleroi zou niet dwarsliggen als er genoeg geld op tafel kwam.

...