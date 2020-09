Vanavond begint de Nations League aan zijn tweede editie. Hoe zit het toernooi ook alweer ineen en wat is er veranderd?

Format

De competitie begint met een groepsfase. De 55 aangesloten landenteams bij de UEFA werden daarvoor verdeeld in vier divisies (van A tot D) op basis van hun UEFA-rangschikking en hun prestaties in de vorige editie. Dit is anders dan de eerste editie. Toen bestond een groep uit drie ploegen, nu bestaat die uit vier landen in divisies A, B en C en twee in divisie D.

Door je groep te winnen in de lagere divisies kan je een rang stijgen, de laatste in de groep daalt. Na de eerste editie moesten Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland eigenlijk naar divisie B, maar toen besliste de UEFA om de eerste divisie uit te breiden met vier teams, waardoor de degradanten toch nog in de 'eerste klasse' bleven, samen met de vier promovendi. Ook dat is lichtjes veranderd, want enkel in divisie A en B degraderen de laatste teams, terwijl er in divisie C een 'play-out' komt om de twee degradanten naar de laagste divisie te bepalen.

Bij de loting werd België trouwens ingedeeld in een groep met Engeland, IJsland en Denemarken.

Na de groepsfase strijden de winnaars van iedere groep in divisie A in een klein toernooi om de overwinning. Portugal won de eerste editie in eigen huis na winst tegen Nederland in de finale.

WK-plaatsen

De Nations League werd in het leven geroepen om de vriendschappelijke interlands van de agenda te krijgen. De UEFA wou namelijk meer matchen met inzet. Daarnaast konden bij de eerste editie de verschillende winnaars in de lagere divisies, die zich nog niet wisten te plaatsen voor EURO 2020 via de kwalificaties, strijden in de play-offs voor een plaatsje op het Europese podium. Bij deze editie van de Nations League strijden de winnaars van de groepen, wederom degene die zich niet rechtstreeks via de kwalificaties wisten te plaatsen, om een plek op het WK van 2022 in Qatar. Daar zijn echter maar drie plaatsen voor vacant en zullen verdeeld worden na een nieuwe groepsloting en bijkomende Finals, een mini-Nations League eigenlijk.

Wanneer wordt er gespeeld?

De groepsfase van de Nations League wordt gespeeld van september tot november, met dus een heen- en terugwedstrijd. Vanavond hebben Duitsland en Spanje de eer om de tweede editie op gang te trappen. De eindfase in de hoogste divisie, de Final Four, gaat door in het najaar van 2021. Normaal gezien zou het plaatsvinden in juni, maar door het verplaatste EK schuift het een paar maanden op. Waar het gespeeld zal worden, hangt af van de teams die zich kwalificeren. Daar wordt namelijk een land uit gekozen.

Samuel Gothot

Bekijk hier de video van UEFA over de Nations League.

