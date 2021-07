Anderlecht zag in het tussenseizoen onder andere Noah Saviolo (17) richting Lille vertrekken en Rayane Bounida behouden zal nog heel wat moeiten kosten. Maar voor elke vertrekker staan er een tiental jeugdspelers te popelen om eerst bij Anderlecht door te breken in de Jupiler Pro League. Met het oog op de doorstroming nam Kompany acht jonkies mee op stage die ooit in de voetsporen moeten treden van Jeremy Doku en Albert Sambi Lokonga. Een kennismaking.

Enock Agyei

Leeftijd: 16 jaar Positie: winger

Heel België zat achter hem aan, maar het fenomeen uit Verviers maakte op zijn 10 jaar samen met zijn tweelingbroer Ebenezer Agyei de overstap naar Anderlecht. Enock is een ouderwetse winger die meestal vanop rechts opereert en met zijn techniek, kracht en snelheid zijn tegenstander op een hoopje kan spelen. Vorig seizoen manifesteerde hij zich bij de U21 van Craig Bellamy. Met zijn sprintersbenen is hij op lichamelijk vlak nu al klaar voor de A-kern.

Alonzo Engwanda

Leeftijd: 18 jaar Positie: verdedigende middenvelder

Engwanda komt sinds de U6 uit voor Anderlecht en tekende in 2019 zijn eerste profcontract bij de Brusselaars. Hij werd in het verleden al op de rechts- en linksachter uitgeprobeerd, maar zijn beste positie is de zes. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten zoekt hij altijd de simpelste oplossing.

Alonzo Engwanda © Photonews

Nils De Wilde

Leeftijd: 18 jaar Positie: offensieve middenvelder

Het toeval wil dat De Wilde en Engwanda dezelfde geboortedatum delen en op hetzelfde moment door Kompany permanent naar de A-kern werden overgeheveld. Maar daar stopt de vergelijking. De Oost-Vlaming mist explosiviteit op de eerste meters en is meer een type Hans Vanaken dat vanuit de tweede lijn infiltreert en vaak op de juiste plaats opduikt om gevaarlijk te zijn. Zijn perfecte looplijnen combineert hij met een goed afstandsschot waarmee hij af en toe scoort van buiten de zestien.

Nils De Wild © Photonews

Théo Leoni

Leeftijd: 21 jaar Positie: verdedigende middenvelder

Met zijn 21 jaar is hij de oudste jeugdspeler die een promotie kreeg naar de A-kern. Van nature is Leoni een spelverdeler, maar hij werd een rij naar achteren geschoven omdat hij geen geweldige statistieken kon voorleggen. Iets lager op het veld kwamen de kwaliteiten van de linksvoetige middenvelder bovendrijven: hij speelt gedisciplineerd en slaagt erin om de bal altijd in de juiste ruimtes te krijgen.

Théa Leoni © Photonews

Chris Lokesa

Leeftijd: 16 jaar Positie: offensieve middenvelder

Lokesa is een zogenaamde laatrijpe speler die qua postuur doet denken aan Sambi Lokonga op dezelfde leeftijd. Er werd veel van hem verwacht toen hij vorig seizoen werd weggeplukt bij de U16 van Genk, maar bij de U18 kwam hij amper aan de bak. Zijn carrière op Neerpede kwam in een stroomversnelling toen Kompany hem op een dag opmerkte tijdens een training met de U21 en hem deze zomer meteen een plaats gaf in de A-kern. Lokesa kan zowel op positie acht als tien uit de voeten.

Chris Lokesa © Photonews

Nayel Mehssatou

Leeftijd: 18 jaar Positie: flankverdediger

Van alle jongeren maakte de tot back omgevormde Mehssatou de beste indruk sinds de start van de voorbereiding. Nochtans liet niets uitschijnen dat hij in eerste klasse zou kunnen doorbreken als verdediger. Er werd hem namelijk verweten dat hij niet in duel ging. Tijdens een stage van drie weken met de nationale ploeg van Chili, het land van zijn moeder, onderging hij een complete make-over en bij zijn terugkeer naar Anderlecht vroegen enkele trainers zich af of ze geen dubbelganger hadden gestuurd. Mehssatou tackelde alles en iedereen op training en hij moest zelfs aangemaand worden om het kalmer aan te doen.

Nayel Mehssatou © Photonews

Lucas Stassin

Leeftijd: 16 jaar Positie: aanvaller

Bij de jeugd van Anderlecht loopt er wellicht geen andere speler rond met een betere neus voor doelpunten dan Stassin. Zijn benen hebben veel weg van tandenstokers en hij is niet zo dribbelvaardig als zijn leeftijdsgenoten bij paars-wit, maar hij compenseert dat ruimschoots met een bovengemiddelde spelintelligentie. Hij speelt meestal in een of twee tijden en loopt zelden buitenspel. Kompany weet dat hij in geval van nood een beroep kan doen op een profiel dat hij niet heeft binnen zijn kern.

Lucas Stassin © Photonews

Mario Stroeykens

Leeftijd: 16 jaar Positie: winger

Na drie korte invalbeurten tegen Eupen, Charleroi en Waasland-Beveren in januari kwam Stroeykens niet meer van de bank af, maar wellicht zal hij komend seizoen meer speelminuten krijgen. Hij kan elke positie bespelen in het offensieve compartiment. Zijn voornaamste kwaliteiten? Hij is heel sterk op de kleine ruimtes en hij kan met een flukse beweging elke verdediger het bos insturen. Als hij zijn spelvolume kan optrekken en efficiënter wordt in de zone van de waarheid mag hij als een serieuze concurrent van Francis Amuzu beschouwd worden.

Lees het volledige stuk over de Nederlandse stage van Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van 14 juli.

Mario Stroeykens © Photonews

