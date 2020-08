Drieënzestig procent balbezit voor Antwerp, maar slechts één punt; zestig procent balbezit voor Club Brugge, maar géén punten: de organisatie van de bezoekers stelde twee topploegen voor grote problemen. Zijn we vertrokken voor een lastig seizoen zonder veel goals?

Een zwaluw maakt de lente niet, twee al een beetje. Club Brugge kan voorlopig zijn 'vrienden' op één hand tellen. Van niemand gaat het iets cadeau krijgen, nadat het vorig seizoen al bij al vrij makkelijk uitliep. Eerst was er een getergd Antwerp in de bekerfinale en op de openingsspeeldag toonde ook Charleroi hoe Club kan worden afgestopt: via een laag blok, dubbele dekking bij de mannen met de actie op de flank, en zelf wat pogingen op de counter, op zoek naar wat Clement na afloop een hold up noemde.

Club gooide in twee wedstrijden heel zijn aanvallend potentieel - op Krmencik na - in de strijd, maar kwam amper tot kansen. Zaterdag een paar in de eerste helft, een week eerder een handvol na de rust. Club gooide ook alles wat het de voorbije weken aan tactische varianten inoefende op de mat. Een 3-5-2, een 4-3-3, een 3-4-3 zelfs en op het einde van de match tegen Charleroi nog wat anders: vier man voorin op een rij, en daarachter Vormer of Vanaken loerende vanuit de tweede lijn. Het hielp niet.

De nieuwe schoentjes knellen nog.

Foutjes achterin hielpen de tegenstander mee aan de winst. In de bekerfinale eentje van Mata, tegen Charleroi eentje van Mechele, die Morioka de bal toespeelde en daarna de Japanner in zijn loop naar het doel niet meer kon afstoppen. Als hét sterke punt van vorig seizoen, de defensie, het ook nog eens laat afweten, blijf je verbrand achter. En dit keer niet van de zon.

Conclusie: defensief geen efficiëntie en aanvallend evenmin veel opties. Centraal zit het dicht, er is te weinig ruimte om in te duiken, en op de vleugels slaan ze voorlopig nog geen gensters. Diatta twee keer (in de beker rechts, tegen Charleroi vanaf links) niet, Dennis bij wijlen. Maar zijn afwerking is dan weer niet op punt, al een paar seizoenen niet. En centraal voorin bracht tiener Badji wat je op dit moment van hem mag verwachten: te weinig. Af en toe fraaie flitsen van klasse, maar nog te schaars. In het Koning Boudewijnstadion haalde zijn oudere concurrent Krmencik niet eens de bank, tegen Charleroi overkwam dat Okereke, de man van de sensationele start vorig seizoen (toen ook in een vergelijkbare 4-3-3). Is Clement nu al zijn beide spitsen kwijt? Afspraak zaterdag in Eupen.

Antwerp moet nog finetunen

Antwerp donderde (even) van zijn bekerwolk. In de provincie Antwerpen was de afgelopen week contacttraining verboden, maar dat gemis aan affectie werd zaterdag ruimschoots goed gemaakt door de bezoekers van Moeskroen. Daar hebben ze een nieuwe held ontdekt: Hervé Koffi. Een waardig vervanger als shotstopper voor de naar Antwerp overgewaaide Jean Butez. De doelman van Les Hurlus toonde meteen zijn atletische klasse. Het vraagt nog om bevestiging, maar het oogde mooi.

Antwerp oogde dat minder. Werd Club twee keer geconfronteerd met eenzelfde tegenstander, dan werd de Great Old in een andere zetel gedwongen. Die van ploeg met het meeste balbezit. Het nieuwe kostuum zat nog niet lekker, hier en daar wrong het wat, elders viel het te ruim. Leko weet dat, het zal een maand of drie, vier vragen om dat te finetunen. En wellicht nog wat andere spelers. Jongens die van achteruit beter en sneller kunnen uitvoetballen bijvoorbeeld. Op dat vlak blijft de rechtsvoetige De Laet links in de verdediging een lastige knoop. Hij is nodig voor zijn agressie, maar in de opbouw moet het sneller.

Dat was wat er miste bij de twee toppers: snelheid. In de uitvoering, de combinatie, de dribbels. Het was warm, zeker, en het is nog vroeg in het seizoen, na zoveel maanden zonder ritme komt dat niet in één, twee, drie. De nieuwe schoentjes knellen nog een beetje. Allicht zien we daar morgen nog een bevestiging van. AA Gent, op bezoek bij STVV, en Anderlecht, naar KV Mechelen, zijn gewaarschuwd. De stand na speeldag 1 maandagavond zou wel eens een onverwachte naam naast die van Standard aan de kop kunnen brengen. Maar dat is die ene zwaluw.

