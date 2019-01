De offensieve weelde van KV Kortrijk rendeert niet

Zondagavond verloor KV Kortrijk de wedstrijd (thuis tegen KAA Gent met 1-2) waarvan het vooraf zei dat het die moest winnen om nog kans te blijven maken op een plaats in play-off 1. Daardoor telt het nu 9 punten minder dan de 6e in het klassement (Gent). Dat het in de resterende 7 wedstrijden (21 punten) 10 punten meer zal pakken dan de Buffalo's is inderdaad zeer onwaarschijnlijk.

