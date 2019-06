De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond stelt KV Mechelen aansprakelijk voor competitievervalsing bij de match tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018.

Johan Timmermans heeft de sterke positie van makelaar Dejan Veljkovic bij KV Mechelen altijd fel verdedigd. Bedenkingen over diens duistere reputatie wuifde de voormalige voorzitter steevast weg door te verwijzen naar de transfers die Veljkovic voor KV realiseerde en die veel geld opbrachten. Maar de ooit zo lucratieve entente met de Serviër dreigt Malinois nu heel zuur op te breken. De Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB) van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) acht KV schuldig aan competitievervalsing bij de match tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018, een verhaal waarin Veljkovic een hoofdrol speelt. Als straf mag KV niet naar 1A, de behaalde titel in 1B ten spijt. Beerschot promoveert in de plaats van KV. Ook mag geel-rood zijn ticket voor de groepsfase van de Europa League niet verzilveren. Daardoor loopt KV zóveel inkomsten mis dat de winstgevende Veljkovicdeals plots veel relatiever ogen. Ook lijkt het er intussen op dat sommige Malinoisbestuurders persoonlijk beter werden van de samenwerking met de Serviër. Eerst werd in dat verband vooral Thierry Steemans genoemd, de voormalig financieel directeur van de club, maar uit het dossier bij de KBVB blijkt dat hij mogelijk niet de enige was.

...