RSC Anderlecht-coach Vincent Kompany kan maandag in de finale van de Beker van België in het Brusselse Koning Boudewijnstadion rekenen op Yari Verschaeren en Sergio Gomez, die de voorbije dagen onzeker waren. Bij tegenstander AA Gent staan Vadis Odjidja en Joseph Okumu, eveneens met een vraagteken achter hun naam, in de startelf van Hein Vanhaezebrouck.

Bij de Buffalo's moet doelman Davy Roef met zijn verdedigers Joseph Okumu, Michael Ngadeu en Jordan Torunarigha de nul trachten te houden. Matisse Samoise en Alessio Castro-Montes zullen kilometers malen op de wingback. Kapitein Vadis Odjidja vormt samen met Sven Kums en Julien De Sart het ervaren middenveld. Voorin staan Tarik Tissoudali en Bezus paraat. Laurent Depoitre blesseerde zich tijdens de opwarming en moest in extremis afhaken.

Bij paars-wit krijgt doelman en captain Hendrik Van Crombrugge verdedigers Sergio Gomez, Wesley Hoedt, Lisandro Magallan en Michael Murillo voor zich. Josh Cullen en Kristoffer Olsson moeten de strijd op het middenveld winnen, ervaren krijger Lior Refaelov en youngster Yari Verschaeren zorgen voor de creatieve impulsen. Voor doelpunten rekent Kompany op Joshua Zirkzee en Christian Kouamé. Onder meer Majeed Ashimeru, Anouar Ait El Hadj en Benito Raman zitten op de bank.

AA Gent, dat na een loting aangeduid is als thuisploeg, staat voor de zesde keer in de bekerfinale. De laatste keer was in 2019. Die finale eindigde in mineur met een 1-2 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen.

De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van het seizoen 2009-2010. Toen versloeg een sterk Gent, onder leiding van coach Michel Preud'homme, in de finale Cercle Brugge met 3-0. Anderlecht begint aan zijn veertiende bekerfinale, de eerste sinds 2015. De negenvoudige bekerwinnaar verloor zeven jaar geleden na een spannende finale met 1-2 van rivaal Club Brugge.

Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van 2008. Toen won Anderlecht in de finale met 3-2 van uitgerekend AA Gent.

Bij de Buffalo's moet doelman Davy Roef met zijn verdedigers Joseph Okumu, Michael Ngadeu en Jordan Torunarigha de nul trachten te houden. Matisse Samoise en Alessio Castro-Montes zullen kilometers malen op de wingback. Kapitein Vadis Odjidja vormt samen met Sven Kums en Julien De Sart het ervaren middenveld. Voorin staan Tarik Tissoudali en Bezus paraat. Laurent Depoitre blesseerde zich tijdens de opwarming en moest in extremis afhaken.Bij paars-wit krijgt doelman en captain Hendrik Van Crombrugge verdedigers Sergio Gomez, Wesley Hoedt, Lisandro Magallan en Michael Murillo voor zich. Josh Cullen en Kristoffer Olsson moeten de strijd op het middenveld winnen, ervaren krijger Lior Refaelov en youngster Yari Verschaeren zorgen voor de creatieve impulsen. Voor doelpunten rekent Kompany op Joshua Zirkzee en Christian Kouamé. Onder meer Majeed Ashimeru, Anouar Ait El Hadj en Benito Raman zitten op de bank.AA Gent, dat na een loting aangeduid is als thuisploeg, staat voor de zesde keer in de bekerfinale. De laatste keer was in 2019. Die finale eindigde in mineur met een 1-2 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van het seizoen 2009-2010. Toen versloeg een sterk Gent, onder leiding van coach Michel Preud'homme, in de finale Cercle Brugge met 3-0. Anderlecht begint aan zijn veertiende bekerfinale, de eerste sinds 2015. De negenvoudige bekerwinnaar verloor zeven jaar geleden na een spannende finale met 1-2 van rivaal Club Brugge. Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van 2008. Toen won Anderlecht in de finale met 3-2 van uitgerekend AA Gent.