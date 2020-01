Hoe staan onze eersteklassers ervoor na de winterstop? Sport/Voetbalmagazine pakt deze week uit met een lijvig dossier. Hier alvast een statistiek van de topzesclubs als opwarmertje...

14,7

Zoveel ballen per match recupereert Club Brugge gemiddeld in het voorste derde deel van het veld. Geen ploeg doet beter. De herfstkampioen is dus dé referentie waar het gaat om druk zetten op de verdediging van de tegenstander.

12

Het handelsmerk van Charleroi is niet veranderd met de nieuwe coach, integendeel! De Carolo's scoorden twaalf keer uit een counter, een nationaal record.

14,4

Bij balbezit in de zone van de waarheid kun je rekenen op Vadis Odjidja (KAA Gent). De ex-Rode Duivel is de speler met de meeste geslaagde passes per wedstrijd in het voorste derde deel van het veld.

79

De rushes van Didier Lamkel Zé met de bal aan de voet zijn zijn handelsmerk geworden. Niemand doet beter dan zijn 79 progressive runs (waarmee de bal minstens tien meter op de vijandelijke helft wordt gebracht).

0

Standard heeft de gewoonte om zijn wedstrijden vol gas te beginnen. Het kreeg dit seizoen nog nooit een goal binnen in het eerste kwartier.

44,8

Door de aanwezigheid van enkele grote spelers gebruikt Malinwa graag hoge ballen. De promovendi vochten gemiddeld 44,8 luchtduels per wedstrijd uit, dat is het hoogste aantal van alle ploegen.

Lees het volledige dossier in Sport/Voetbalmagazine van 15 januari.

Zoveel ballen per match recupereert Club Brugge gemiddeld in het voorste derde deel van het veld. Geen ploeg doet beter. De herfstkampioen is dus dé referentie waar het gaat om druk zetten op de verdediging van de tegenstander.Het handelsmerk van Charleroi is niet veranderd met de nieuwe coach, integendeel! De Carolo's scoorden twaalf keer uit een counter, een nationaal record.Bij balbezit in de zone van de waarheid kun je rekenen op Vadis Odjidja (KAA Gent). De ex-Rode Duivel is de speler met de meeste geslaagde passes per wedstrijd in het voorste derde deel van het veld. De rushes van Didier Lamkel Zé met de bal aan de voet zijn zijn handelsmerk geworden. Niemand doet beter dan zijn 79 progressive runs (waarmee de bal minstens tien meter op de vijandelijke helft wordt gebracht).Standard heeft de gewoonte om zijn wedstrijden vol gas te beginnen. Het kreeg dit seizoen nog nooit een goal binnen in het eerste kwartier.Door de aanwezigheid van enkele grote spelers gebruikt Malinwa graag hoge ballen. De promovendi vochten gemiddeld 44,8 luchtduels per wedstrijd uit, dat is het hoogste aantal van alle ploegen.Lees het volledige dossier in Sport/Voetbalmagazine van 15 januari.