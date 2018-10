De paljassen van het voetbal

Normaal had hier een optimistisch stuk moeten staan. Voor het eerst sinds hun topprestaties op het voorbije WK, met een historische derde plaats, spelen de Rode Duivels thuis. Vanavond moest het een feest worden in Brussel tegen Zwitserland, misschien niet de meest spraakmakende tegenstander in de hoogste afdeling van de Nations League, maar wel een leuk voetballende ploeg.

