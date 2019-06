Na een timide optreden in de wintermercato en de ongelukkige aanstelling van Fred Rutten kan Frank Arnesen deze zomer eindelijk zijn stempel drukken op het nieuwe Anderlecht. Gesprek met een van de topmannen die paars-wit weer op het voorplan moet brengen.

Frank Arnesen glundert wanneer hij terugdenkt aan de hele undercoveroperatie die hij met Michael Verschueren en Marc Coucke heeft moeten opzetten om Vincent Kompany naar Anderlecht te halen. De technisch directeur herinnert zich hoe hij op de receptie na de FA Cupfinale tussen Watford en Manchester City zich van de domme moest houden omdat niet iedereen op de hoogte was dat Vince naar Anderlecht zou vertrekken. 'Ik dacht dat Vincent zijn transfer zou aankondigen na de wedstrijd, maar met onze communicatiediensten had hij afgesproken om alles op zondag te lossen', zegt Arnesen. 'Gelukkig heb ik mij zaterdag niet versproken. Zelfs mijn zoon Sebastian, die als scout werkt voor Manchester City, wist van niets. Ik wilde hem daar niet mee opzadelen. Only tell people what they need to know. Dat was een tip die ik kreeg van een advocaat met wie ik bij PSV werkte. Dat klinkt heel zakelijk hé. Weet je wat mij pleziert? Alles werd tot de laatste minuut geheim gehouden. En zo hoort het ook. Het is een teken we op Anderlecht ook dingen binnenskamers kunnen houden.'

...