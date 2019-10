Cercle Brugge ontvangt vanavond Royal Excel Mouscron. Een eerste puntenwinst sinds de trainerswissel moet het positieve discours van Bernd Storck bekrachtigen.

Bernd Storck bewees vorig seizoen zijn vakmanschap bij Royal Excel Mouscron. De Henegouwse club startte met 0 op 18, maar pakte na zijn komst in de resterende 24 wedstrijden van de reguliere competitie nog 40 punten en steeg daarmee van de 16de naar de 10de plaats.

De pijlers van zijn crisismanagement waren: creëer een sfeer van vertrouwen en verbondenheid, vorm een sterke onderlinge band en stimuleer een manier van denken die positief is en gericht is op de mogelijkheden tot verbetering.

Zelfvertrouwen

Storck bleek in Moeskroen een coach te zijn die er alles aan doet om er alle negatieve impulsen uit te halen, om het geloof en het vertrouwen in elkaar en in het welslagen van het project dat hij van de reddingsoperatie maakte zo hoog mogelijk te houden. Om zo voor een omgeving en een klimaat te zorgen dat optimaal presteren ondersteunt. Voor wie niet meewil, is zijn geduld snel ten einde: die gaat er onverbiddelijk uit, in het belang van het einddoel.

Bij Cercle voerde Storck vanaf de eerste dag hetzelfde discours. Op zijn persvoorstelling straalde hij zelfvertrouwen uit, in zichzelf en in zijn opdracht, loofde hij het talent en de motivatie die hij 's ochtends op zijn eerste training zag. Er ontbrak alleen teamspirit, stelde hij vast, maar daar zou hij zijn spelers bij helpen. Daarvoor was hij aangetrokken, om het reddingsproces te begeleiden.

Die uitdaging koppelde hij aan de emotie die te zien is op een grote foto die is opgehangen in de trappenhal die leidt naar het logegebouw waarin zijn presentatie plaatsgreep: een intens vreugdebeeld van de viering van een van de weinige goals die Cercle voor zijn komst kon maken. Het is dat, zei hij, wat ze allemaal samen willen beleven.

Punten nodig

Intussen speelde Cercle twee competitiewedstrijden onder zijn nieuwe coach. Een doelpunt konden ze nog niet vieren samen, zelfs nog geen punt.

Trouw aan zijn visie en zijn werkwijze blijft Storck positieve boodschappen uitsturen, om dus het geloof en het vertrouwen in elkaar en in het welslagen van het project zo hoog mogelijk te houden: zijn spelers zijn grote talenten, ze werken hard, de voetbalvreugde is in hun ogen te lezen, de sfeer is super en alles loopt zoals voorzien.

Niettemin sloop er na één wedstrijd onder zijn leiding, een 0-3-nederlaag op eigen veld tegen Sporting Charleroi, toch ook al wat 'negativiteit' in zijn betoog: hij beschikt weliswaar nog altijd over een heel talentvolle groep maar er zit te weinig ervaring in die groep en hij kan er niet het voetbal mee brengen dat hij wil. Dat laatste statement is opmerkelijk, want gaat het hier om hoe Storck vindt dat voetbal gespeeld moet worden of om hoe Cercle het best speelt om met deze spelers de grootste kans op succes te maken? Was dit misschien een eerste blijk van twijfel van de nieuwe coach?

Vanavond kan Bernd Storck in de thuiswedstrijd tegen Mouscron met Cercle Brugge zijn eerste punten pakken en zo zijn positief discours met daden bekrachtigen.

Hoe dan ook zijn er daarna nog 51 punten te verdienen, waarvan 27 na de start van de wintertransferperiode.

