Steven Van Geeteruyen, woordvoerder van de Vlaamse amateurclubs, pleit voor meer aandacht voor het amateurvoetbal. 'Alles dreigt leeg te lopen en de supporters lijken weg te trekken.'

'Amateurvoetbal vormt de basis van onze sport', staat te lezen op de website van de KBVB.

'Amateurvoetbal' is een fout woord. Het verwijst naar amateurisme. Het begrip, althans zoals uitgelegd door de KBVB, lijkt een onderscheid te maken met het 'profvoetbal'. Ook dat is niet volledig juist. Elke club in 1e nationale, de hoogste reeks onder de Pro League, moet vanaf een bepaald moment over minstens vijf spelers beschikken met het statuut van betaalde sportbeoefenaar. Of hoe amateurs soms (semi-)profs moeten zijn.

De bewindslieden van de verschillende federaties hebben ingezien dat de term amateurvoetbal moet verbannen worden. We spreken nu over 1e nationale en 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen.

De vlag lijkt nu wel de volledige lading te dekken: 1e nationale is het hoogst haalbare voor onze clubs. De Pro League is een onbereikbaar doel geworden. Om aan de tafel van de Pro League plaats te mogen nemen, gelden (te) strenge voorwaarden. Men kan er ook geen plaats afdwingen, men moet gevraagd worden om deel uit te maken van de 'elite'. Men moet de gelofte van eeuwige trouw afleggen. En soms moet men zelfs aflaten kopen opdat de eretafel kan uitgebreid worden van zestien naar achttien gasten.

Maar elk nadeel heb zijn voordeel, om Johan Cruijff te citeren. Nu weten onze spelers en onze clubs uit het 'amateurvoetbal' tenminste waarvoor ze spelen. Want wie de competitie afsluit als eindlaureaat, is voor één jaar landskampioen van het nationale voetbal.

Ondertussen lijkt God vergeten te zijn dat onze clubs met hun vele jeugdspelers en vrijwilligers wel degelijk de basis van het voetbal vormen zoals Hij zelf te kennen geeft op Zijn website. Alleen dreigen vele dorpskerken leeg te lopen. Enkel grote kathedralen vol pracht en praal blijven overeind. En de supporters, de gelovigen, vinden de weg niet meer naar hun dorpskerk. Maar niet getreurd, want de wekelijkse eucharistievieringen kunnen van vrijdagavond tot maandagavond rechtstreeks worden gevolgd vanuit de sofa. De gelovigen hebben tijdens de coronacrisis zelfs de keuze om de viering te volgen met Gregoriaanse gezangen op de achtergrond.

Lieve God, Uw Kerk staat in brand, Uw parochieherders dreigen massaal veel gelovigen te verliezen. Zij kunnen hun kerken niet meer verwarmen of onderhouden. Zij kunnen hun leerlingen met moeite nog een gedegen opleiding geven. Maar laat het niet tot een schisma komen. Want Uw oneindige goedheid geldt voor iedereen, toch? Amen.

Wil u zelf uw onderbouwde mening over een bepaald onderwerp ventileren, contacteer ons dan op sportmagazine@roularta.be.

'Amateurvoetbal vormt de basis van onze sport', staat te lezen op de website van de KBVB. 'Amateurvoetbal' is een fout woord. Het verwijst naar amateurisme. Het begrip, althans zoals uitgelegd door de KBVB, lijkt een onderscheid te maken met het 'profvoetbal'. Ook dat is niet volledig juist. Elke club in 1e nationale, de hoogste reeks onder de Pro League, moet vanaf een bepaald moment over minstens vijf spelers beschikken met het statuut van betaalde sportbeoefenaar. Of hoe amateurs soms (semi-)profs moeten zijn. De bewindslieden van de verschillende federaties hebben ingezien dat de term amateurvoetbal moet verbannen worden. We spreken nu over 1e nationale en 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen. De vlag lijkt nu wel de volledige lading te dekken: 1e nationale is het hoogst haalbare voor onze clubs. De Pro League is een onbereikbaar doel geworden. Om aan de tafel van de Pro League plaats te mogen nemen, gelden (te) strenge voorwaarden. Men kan er ook geen plaats afdwingen, men moet gevraagd worden om deel uit te maken van de 'elite'. Men moet de gelofte van eeuwige trouw afleggen. En soms moet men zelfs aflaten kopen opdat de eretafel kan uitgebreid worden van zestien naar achttien gasten. Maar elk nadeel heb zijn voordeel, om Johan Cruijff te citeren. Nu weten onze spelers en onze clubs uit het 'amateurvoetbal' tenminste waarvoor ze spelen. Want wie de competitie afsluit als eindlaureaat, is voor één jaar landskampioen van het nationale voetbal. Ondertussen lijkt God vergeten te zijn dat onze clubs met hun vele jeugdspelers en vrijwilligers wel degelijk de basis van het voetbal vormen zoals Hij zelf te kennen geeft op Zijn website. Alleen dreigen vele dorpskerken leeg te lopen. Enkel grote kathedralen vol pracht en praal blijven overeind. En de supporters, de gelovigen, vinden de weg niet meer naar hun dorpskerk. Maar niet getreurd, want de wekelijkse eucharistievieringen kunnen van vrijdagavond tot maandagavond rechtstreeks worden gevolgd vanuit de sofa. De gelovigen hebben tijdens de coronacrisis zelfs de keuze om de viering te volgen met Gregoriaanse gezangen op de achtergrond. Lieve God, Uw Kerk staat in brand, Uw parochieherders dreigen massaal veel gelovigen te verliezen. Zij kunnen hun kerken niet meer verwarmen of onderhouden. Zij kunnen hun leerlingen met moeite nog een gedegen opleiding geven. Maar laat het niet tot een schisma komen. Want Uw oneindige goedheid geldt voor iedereen, toch? Amen.