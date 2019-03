'De Pro League moet de Europese regels van financiële fair play invoeren'

'Waar veel geld aanwezig is en geen regelgeving komen er problemen', zei AA Gentvoorzitter Ivan De Witte zondag in De zevende dag. De nagel op de kop. Het Belgische voetbal is al decennia slachtoffer van de 'laissez faire laissez aller'-politiek van de voetbalbond en misschien vooral de Pro League, waarvan De Witte jarenlang voorzitter was. En het is godgeklaagd dat het grootste schandaal uit onze voetbalgeschiedenis nauwelijks aanleiding is om het anders aan te pakken. De clubs willen hun privileges behouden en de politiek is (in aanloop naar de verkiezingen) te laf om orde op zaken te stellen.

