Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Dan toch Club Brugge. Met Wesley Moraes verloor blauw-zwart een offensieve sterkhouder, waarbij je niet zeker bent wat zijn vervanger(s) in hun mars hebben. Voor Stefano Denswil werd financieel goed gecasht, maar de clubleiding slaagde er toch in om andere sleutelpionnen als Ruud Vormer en Hans Vanaken te behouden.

Philippe Clement vormt misschien wel de beste transfer. De oud-international is iemand die als coach spelers individueel beter maakt, door zijn peoplemanagementkwaliteiten. Kan hij zo ook de (belangrijke) vleugels Krépin Diatta en Emmanuel Dennis naar een hoger (kampioenen)niveau stuwen?

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Moeilijk te zeggen, gezien de zomermercato tot eind augustus en de transferperiode in januari. Maar Waasland-Beveren verloor de afgelopen weken en maanden kostbare tijd met de Operatie Propere Handen. Daardoor kon coach Adnan Custovic pas laat beschikken over nieuwkomers. Een goede competitiestart kan een cruciale factor betekenen voor een rustig seizoen.

Verder is Royal Excel Mouscron een groot vraagteken, na het vertrek van succestrainer Bernd Storck, maar ook het verlies van de smaakmakers Taiwo Awoniyi, Manuel Benson en Selim Amallah. We hebben geen idee wat hun opvolgers in hun mars hebben.

Welke speler kan verbazen?

Vincent Kompany. Man met een plan, voor zichzelf en Anderlecht. De Brusselaar lijkt op zijn 33e helemaal niet opgebrand en fysiek versleten, maar bijzonder vastberaden om RSCA zijn oude elan terug te geven. De Rode Duivel wil graag naar het EK volgend jaar, zocht en vond veel bondgenoten voor zijn project. Wordt het een win-winsituatie voor alle Belgische voetballiefhebbers en de fans van mooi verzorgd maar ook offensief voetbal? Het antwoord volgt over enkele maanden.

