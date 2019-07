Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Club Brugge, al zal de race zéér close zijn. Tot dusver veranderde alles wat Philippe Clement aanraakte in goud. Ooit komt er een dag dat het tegen slaat, dat is zeker, maar de Brugse kern die hij erfde is rijk aan talent, snelheid, en diepgang. Het omvormen van het tactische stramien van Ivan Leko naar zijn manier van spelen, liep in de voorbereiding nog niet vlot, Club was defensief kwetsbaar, maar prijzen worden uitgedeeld in die korte periode van maart tot mei, Club heeft nog wel even. Het voordeel van de West-Vlamingen: een uitgebreide technische staf en toch meer basis om van te vertrekken, dan het vernieuwde Genk, Anderlecht en Standard.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

KV Oostende. Het huidige Waasland-Beveren is een forse medekandidaat, maar daar konden ze pas vorige week in actie schieten, na de gekende perikelen. Ze hebben er nog wat financiële ruimte. Die is in Oostende beperkter. We geloven in Noorse coaches en hun methodische aanpak, maar er liggen fysiek zeer veel vraagtekens op de plank. Wat kunnen Ari Skulason, Renato Neto of Ronald Vargas nog brengen? En met welke regelmaat ...

Welke speler zal verrassen deze competitie?

Na Zinho Vanheusden die andere speler komend vanuit Milaan, Xian Emmers? Fysiek heeft hij zeker nog achterstand, verwacht hem niet in augustus, maar vanaf september moet hij een kwalitatieve impuls kunnen brengen op het middenveld van Waasland-Beveren. Hij heeft dynamiek en de blik naar voor.

Lees meer over alle zestien eersteklassers én de 1B-clubs in de special van Sport/Voetbalmagazine van 24 juli 2019.