Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Club Brugge. Vorig seizoen waren ze er dicht bij en er vertrokken met Stefano Denswil en Wesley Moraes wel een paar basisspelers, maar er is ruim geïnvesteerd in hun vervanging én in meer dan dat alleen. Er is een nieuw oefencomplex en een nieuwe coach die het huis heel goed kent en die weet hoe je chemie creëert in een groep én hoe je kampioen speelt.

Ik kijk ook met heel veel belangstelling uit naar het Anderlecht van Vincent Kompany en het Genk van Felice Mazzu, maar op dit moment zeg ik: het zou een verrassing zijn, mocht Club Brugge geen kampioen worden.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Laat ons zeggen dat ik niet verrast zal zijn, mocht dat dit keer Eupen worden. Omdat het al drie seizoenen na elkaar in de onderste regionen eindigt, telkens met een heel slechte doelpuntenverhouding, en omdat het al één mirakel opgebruikte. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook met heel veel belangstelling uit naar de survivaltocht van KV Oostende.

Welke speler zal verrassen deze competitie?

Wie miljoenen kostte, kan eigenlijk al niet meer verrassen, tenzij in negatieve zin, want van wie veel geld kost, verwacht je veel. Ik zal kiezen voor een jonge speler die uit de eigen jeugd komt. Ik zou zeggen Louis Verstraete, maar dan moet hij uitgeleend worden (lacht), want ik vrees dat er bij AA Gent geen plaats voor hem zal zijn.

Doe dan maar Sieben Dewaele, een talent dat nog moet debuteren in de Jupiler Pro League, maar dat daar met zijn spelintelligentie en zijn handelingssnelheid van Vincent Kompany straks ongetwijfeld de kans toe zal krijgen. Maar ik kijk ook met heel veel belangstelling uit naar alle andere jonge spelers die dit seizoen zullen debuteren.

