Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Club Brugge. Philippe Clement, de kampioenenmaker van KRC Genk die naar de meest stabiele topclub van de voorbije vijf jaar verhuist, dat kan niet misgaan. Clement is bovendien kind aan huis, weinig mogelijk tot onaangename verrassingen dus. En zelfs als de start tegenvalt, is er voldoende budget om aan de winterstop in te grijpen. Alleen het verlies van targetman Wesley Moraes voorin lijkt een handicap te kunnen worden, vervanger David Okereke is immers een ander type. Of het moest zijn dat Hans Vanaken nog vertrekt, dan hebben ze in Brugge een probleem.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Mouscron. We zeggen het nu al jaren op een rij, maar je kunt geen mirakels blijven verrichten. Onder Storck werd er eigenlijk boven de verwachtingen/mogelijkheden gepresteerd, een terugval zou logisch zijn. Bovendien verloor Mouscron met Manuel Benson, Selim Amallah, Mbaye Leye, Mërgim Vojvoda en Taiwo Awoniyi vijf absolute sterkhouders.

Welke speler zal verbazen deze competitie?

Nikola Storm van KV Mechelen zou wel eens kunnen uitgroeien tot een smaakmaker in 1A. De flankaanvaller was dat vorig seizoen al in 1B met zijn snelheid, diepgang, prima voorzetten en snijdende acties naar binnen. Zo was hij zeer beslissend in de succesvolle bekercampagne en de race naar de promotietitel. Storm kreeg eerder al eens een kans op het hoogste niveau, bij Zulte Waregem in het seizoen 2015/2016, maar dat werd geen succes. Op zijn 24ste is hij fysiek en mentaal veel rijper geworden.

