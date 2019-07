Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Als Genk Sander Berge kan behouden, kan het in de euforie een onverwachte kandidaat zijn om zijn eigen titel te verlengen. Berge is de lijm van het team, en heeft nog heel veel honger, net als een paar andere spelers daar (Joakim Maehle, bijvoorbeeld). Verder heeft Genk wel heel veel jong talent gehaald. Vertrekt Berge en mist Genk zijn start, dan komen de twijfels en wordt het een erg moeilijk seizoen.

Hoe graag ik het Vincent Kompany ook zou gunnen - zijn terugkeer naar België is een moedige stap, en één van de mooie zaken in een verder gitzwart Belgisch voetbaljaar - wordt het wellicht geen titel voor paarswit. Bij Genk raakte ik enorm onder de indruk van de manier waarop Philippe Clement een ganse groep op sleeptouw kan nemen. Als hij geen sterkhouders verliest, ligt Clubs weg naar de titel open.

Maar het probleem bij dit soort prognoses is dat je je altijd baseert of wat je kent (het afgelopen seizoen) en geen rekening houdt met wat er op het einde van de mercato nog beweegt. Laten we eerlijk zijn: wie had een jaar geleden durven voorspellen dat Genk kampioen zou worden? Na een paar weken zag het er naar uit dat Anderlecht de voornaamste kandidaat was. Een les in bescheidenheid voor alle analisten en kenners die prognoses maken.

Dus samengevat: Club Brugge, tenzij Berge blijft.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Ik hoop voor KV Oostende dat ze het seizoen probleemloos kunnen uitspelen maar vrees dat het moeilijk wordt om de degradatie te vermijden. Als het geld op is in een club waar geld kort tevoren geen enkel probleem was, loopt dat nooit goed af. KV Mechelen krijgt het ook moeilijk maar zal in een wij-tegen-de-rest van de wereld voldoende motivatie vinden om met een goeie teamspirit het behoud te verzekeren.

Welke speler zal verbazen deze competitie?

Ik ben erg benieuwd wat een talent als Ianis Hagi, die te vroeg naar Italië trok en er bij Fiorentina niet kon doorbreken, ons gaat bijbrengen. En wat David Okereke, gegeerd door half England en half Italië, met amper één goed seizoen in de Italiaanse tweede klasse hier dit seizoen kan bewijzen. Slaat hij dit jaar ook België met verstomming?