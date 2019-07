Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Club Brugge. Van alle titelkandidaten kan Club als enige in grote lijnen terugvallen op vaste patronen, ook al wil Philippe Clement de veldbezetting wat aanpassen. Als David Okereke als vervanger van Wesley Moraes inslaat, is Club zeker niet verzwakt. Maar het beschikt wel nog steeds niet over een doelman die punten pakt.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

KV Oostende. De nieuwe trainer Kare Ingebrigtsen wordt geloofd, maar trainers blijven afhankelijk van het materiaal. KVO deed met Ronald Vargas en Renato Neto risicovolle transfers en bovendien dreigt de niet rooskleurige financiële situatie van de club niet voor een sfeer van rust en sereniteit te zorgen.

Welke speler zal verbazen deze competitie?

Yari Verschaeren toonde zich vorig seizoen al, en moet kunnen doorgroeien. Daarnaast zal nog een andere jongere van de Anderlechtse kweekvijver zich ontwikkelen. Daar lijkt de komst van Vincent Kompany garant voor de staan. Hij werkt graag met de jeugd en zal er een erezaak van maken iemand verder te laten doorstromen.