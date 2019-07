Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Ik gok op Club Brugge. Vorig seizoen waren ze er opnieuw dicht bij en de ploeg bleef de laatste jaren het meest constant uit de hele competitie. Ze verloren dan wel twee titularissen met Wesley Moraes en Stefano Denswil, ze kochten volgens mij ook kwalitatief in. Los van de trainerswissel en schijnbaar lichte aanpassingen aan het spelsysteem, ervaarde Club een vrij rustige zomer. Iets wat het eigenlijk al jaren heeft.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Waasland-Beveren. Tijdens de voorbereidingen een jaar geleden leek ze toen al de ideale kandidaat om te zakken. Ze verzekerden echter het behoud via de sterke individuele prestaties van spelers als Nana Ampomah, Aleksandar Boljevic en Davy Roef. Alledrie vertrokken ze nu in het tussenseizoen, dus een nieuw mirakel lijkt me onwaarschijnlijk.

Welke speler zal verbazen deze competitie?

Moeilijk om er daar eentje uit te pikken, want we zullen veel vers bloed te zien krijgen. Natuurlijk is het uitkijken naar de jonge krachten van Genk, die allemaal met het etiket 'groot talent' werden binnengebracht. Je hoort veel over Ianis Hagi en Benja Nygren, maar ik denk dat Stephen Odey (Nigeriaan, overgekomen uit Zwitserland) het perfecte profiel heeft om de Belgische verdedigingen pijn te doen.

