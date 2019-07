Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Standard. Al is het een dubbeltje op z'n kant. Michel Preud'homme weet hoe een team te smeden en weet hoe kampioen te spelen. Ik vind Aleksandar Boljevic een speler die onderschat wordt: heel actief, vaak gevaarlijk maar nog te onproductief. Selim Amallah kan hun beste zomertransfer worden, naast het definitief vastleggen van Zinho Vanheusden natuurlijk. Als ook Obbi Oularé een jaartje fit blijft en Felipe Avenatti zijn Kortrijk-vorm vasthoudt, kunnen we misschien proeven van een Luikse margarita dit seizoen. Tenzij het wisselvalligheidbeestje er opnieuw inkruipt en de boel intern implodeert. Dan wordt het een molotovcocktail.

Wie zal uiteindelijk degraderen?

Ik vrees voor Waasland-Beveren. Het verlies van Nana Ampomah en Boljevic zal pijn doen, net als het ontbreken van wat jeugdig enthousiasme van Louis Verstraete op het middenveld. Mochten ze hem opnieuw mogen huren van KAA Gent, creëren ze misschien de broodnodige stabiliteit met mogelijks Xian Emmers die zijn talent etaleert als dirigent. Maar kwalitatief beschikken ze over heel weinig middelen. Een uiteindelijke driestrijd met Eupen en Mouscron zal het degradatiegevecht tekenen, gok ik.

Welke speler kan verbazen?

Jordi Mboula van Cercle Brugge. Een snelheidsduivel met een actie. Iemand die de Bruggelingen denk ik veel plezier zal bezorgen. Natuurlijk is het altijd afwachten of de uitgeleende Monegasken zich kunnen opladen voor wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar samen met doelman Loïc Badiashile, Stef Peeters en Idriss Saadi gok ik op een vrij rustig jaar voor groen-zwart.

