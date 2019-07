Naar aanleiding van de start van de Jupiler Pro League aanstaande vrijdag schotelden we onze redactieleden drie prangende vragen voor: wie speelt kampioen, wie degradeert en welk talent zal van zich laten spreken?

Wie kroont zich over tien maanden tot kampioen?

Standard. Michel Preud'homme heeft zwabber en dweil bovengehaald om de kleedkamer uit te kuisen. Als de geur van Mr Proper straks verdreven wordt door die van zweet, dan leidt de kampioenenmaker Standard wederom naar glorie. De Rouches lijken zich gevoelig te hebben versterkt. Razvan Marin en Moussa Djenepo zouden weleens snel vergeten kunnen zijn, want Anthony Limbombe en Nicolas Gavory zijn echte aanwinsten voor de Jupiler Pro League.

Met ook nog een beresterke Obbi Oulare voorin kan de MPH-machine stilaan afgesteld worden, zeker als ook Zinho Vanheusden achterin zijn plaats terug kan innemen. Alleen in doel is er nog wat onzekerheid, maar welke Belgische titelkandidaat heeft wél een wereldkeeper?

Wie zal uiteindelijk degraderen?

RE Mouscron. Als wonderdokter Bernd Storck van de zieke patient vorig seizoen niet plots een blakende jongeling had gemaakt, dan speelden de Henegouwers nu al in 1B. Met het vertrek van Benson Manuel, Mergim Vojvoda en Selim Amallah is de aderlating op Le Cannonier groot. Tel daar Jean Butez ook al maar bij. En de ene Bernd is de andere niet. Voor nieuwkomer Sami Allagui zal het daarom eerder 'Kijk omlaag Sami' worden dan 'Kijk omhoog'.

Welke speler kan verbazen?

Ronald Vargas. De 32-jarige Venezolaan zit in de herfst van zijn carrière, maar is nog altijd even gemotiveerd en verliefd op het spelletje. Je zou het hem niet nageven, maar hij is een echte karakterjongen. Hoewel zijn carrière geteisterd werd door een paar horrorblessures, staat hij er nog steeds. Als hij fit blijft en als hij het vertrouwen krijgt van Kare Ingebrigtsen, gaan we nog mooie dingen zien van de sierlijke voetballer. Afgeschreven spelers, zoals hij en Renato Neto, zullen KV Oostende boven het zeeniveau laten uitstijgen.

