De wedergeboorte van Beerschot is ook die van Raphael Holzhauser (28), plots wél weer aanwezig in de statistieken. Hoe komt dat?

'Een hele goeie voetballer als hij goeie mensen rond zich heeft lopen.'

...

'Een hele goeie voetballer als hij goeie mensen rond zich heeft lopen.' 'Die eerste acht weken stuurde hij dezelfde ballen als vorig seizoen, maar stond hij dertig meter lager op het veld en dat heeft niet hetzelfde effect als wanneer hij net over de middellijn staat. Rapha gaat geen veertig sprintjes doen in verdedigend opzicht, maar zal aanvallend wel de ruimte vinden en als hij dan nog de power heeft omdat hij verdedigend die sprintjes niet moet doen, heb je kwaliteit aan de bal.' Dat zeggen respectievelijk een ex-trainer en een tegenstander over Raphael Holzhauser. De reanimatie van Beerschot - dat na 2 op 36 na 12 speeldagen aan de beterende hand is - is ook die van zijn spelmaker. Een jaar geleden speelde hij nog de pannen van het dak, maar in die 12 wedstrijden kwam hij slechts aan 1 goal en 2 assists. De laatste weken pakt Beerschot weer punten - 7 op 9 in de competitie - en verschijnt Holzhauser ook weer op de tabellen: een assist op Anderlecht, doelpunten tegen Seraing en Kortrijk en weer een assist tegen KRC Genk. Wat was er eerst: de kip of het ei? Draait Beerschot en dus ook Holzhauser, of draait Holzhauser en dus ook Beerschot? Waar zit de sleutel van de kentering? In de zakken van de nieuwe coach? Of ligt het aan wat anders? We beginnen met stelling 1: Holzhauser is een goeie voetballer als hij goeie mensen rond zich heeft lopen. Dat lopen mag u best letterlijk nemen, signaleert die ex-trainer, want al is zijn traptechniek (vooral in zijn linker) één van de betere op de Belgische velden, het is niet zo dat Holzhauser Beerschot - met toch wat duelkracht in het luchtruim - bijzonder veel laat scoren uit hoekschop. Vorig seizoen slechts 1 goal in 25 wedstrijden. Daar lag de sleutel van het succes niet. Want succes was er, voor Beerschot, dat na 16 speeldagen toen nog derde stond, én voor de speler, die na 16 speeldagen al 11 keer had gescoord en 9 goals had aangebracht. In zijn rug zwoegden Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly en Tom Pietermaat zich te pletter, naast en voor hem was er de connectie met TarikTissoudali en MariusNoubissi. Vier goals leverde de samenwerking tussen de Amsterdammer en de Oostenrijker in die periode op. Vier goals en een intense vriendschap, die de wintertransfer van Tissoudali naar Gent overleefde. Geregeld gaan ze nog samen op restaurant. De klik op het veld was er ook met Noubissi, die op speeldag 1, 2 én 3 scoorde en Beerschot aan een droomstart (9 op 9) hielp. Telkens op aangeven van Holzhauser, bij wie strafschoppen een groot aandeel hadden in zijn doelpuntenproductie. Holzhauser zou uiteindelijk een sterk seizoen afsluiten met 16 goals, waaronder 7 op penalty. Twee miste hij nog. Met Musashi Suzuki, die andere spits van Beerschot, was de connectie minder: de Japanner maakte slechts één goal op aangeven van Holzhauser. De dwingende opdracht op het Kiel was dan ook om de spelmaker tijdens de transferperiode opnieuw goed te omringen. Na Nieuwjaar bleek Tissoudali een missing link, en ook op Noubissi kon Holzhauser niet meer rekenen. Tot eind september speelde de zondag 25 geworden Kameroener vorig seizoen alles, nadien kwam hij slechts twee keer meer aan de aftrap. Noubissi bleek op het hoogste niveau van hele goeie wil, maar helaas ook van glas, hij kan te weinig arbeidsintensiteit aan. Als je hem negentig minuten laat spelen, kan hij vervolgens een paar dagen amper trainen. Op het hoogste niveau wordt van een spits veel stoorwerk verwacht, zeker als dat niet de topkwaliteit van je spelmaker blijkt, en dat kon Noubissi niet aan. Niet onder Peter Maes, die graag hard traint, maar nu ook niet onder Javier Torrente, die hem vooral gebruikt als joker in het tweede deel van de wedstrijd. Lawrence Shankland (26), zijn opvolger voorin, kwam half augustus naar het Kiel. Het duurde even voor de energieke Schot zich had aangepast aan onze competitie, maar inmiddels leidde de connectie met Holzhauser al tot twee doelpunten. Belangrijker evenwel voor Holzhauser was de komst van twee Zuid-Amerikanen nog later in de transferperiode. Die eind augustus van Ramiro Vaca en, helemaal op de laatste dag, Moisés Caicedo. Twee goeie voetballers naast en vlakbij de Oostenrijker, met wie het klikt.En dan komen we bij punt twee: Holzhauser kan nu wat hoger starten. Het gevolg de laatste weken zie je in de data: méér schoten op doel, en vooral, meer schoten binnen de palen. Beduidend minder passes, dat ook. Beerschot voetbalt niet langer alleen via Holzhauser en is dus minder voorspelbaarder dan in het begin van het seizoen. Toen verstuurde Holzhauser tot 50 passes in één match, de laatste wedstrijden is dat nog de helft. Met Coulibaly en Pietermaat had Holzauser vorig seizoen achter hem twee werkers, die zijn defensieve steken opvingen. Pietermaat miste de seizoensstart, en dat dwong Holzhauser toen tot meer assistentie lager op het middenveld, zodat de transitie naar de spits van verder moest verlopen. Bovendien is Coulibaly, een 20-jarige Malinees die vorig seizoen intense maanden bekocht met een overbelastingsletsel, nog geen afgewerkt product. Te vaak ging het, om geen balverlies te lijden, na het veroveren van de bal bij hem breed, of achteruit. Dat haalde ritme uit de aanval en maakte het voor Holzhauser moeilijker om ruimte te vinden. De tegenstand kon zich zo beter organiseren. Een en ander leidde tot discussie tussen de spelmaker en Peter Maes, de trainer die nieuwelingen moest inpassen en inspanningen vroeg van iedereen. Beiden troffen mekaar in een ongelukkige periode. De coach vroeg fysiek veel, de speler was niet blij met wat rond hem stond. De komst van Moisés Caicedo (19) en Ramiro Vaca (22) kon dat probleem oplossen, maar vrijwel direct na hun komst verdwenen beide jonge talenten terug naar hun vaderland voor interlands met respectievelijk Ecuador en Bolivia. Een paar dagen na hun terugkeer half september verloor Beerschot thuis van STVV en werd Maes aan de deur gezet. Vaca-Shankland-Caicedo-Holzhauser, het duurde even voor ook Javier Torrente rendement kreeg uit dat getalenteerde maar ook hard werkende viertal. Het voordeel dat Caicedo, eens op niveau, bracht was naast beroepsernst - de Ecuadoriaan is altijd stipt terug uit Zuid-Amerika - ook meer verticaliteit. Anders dan Coulibaly brengt hij wél wat de Argentijnse trainer van Beerschot vraagt: naast energie naar voren ook direct de pass vooruit. Dat stelt Holzhauser in staat om van wat hoger te vertrekken en omdat het sneller gaat, kan hij ook makkelijker ruimte vinden. Het heen en weer reizen naar Zuid-Amerika van de twee youngsters - in oktober nog een keer en onlangs in november een derde keer - vertraagde een en ander fors. Nu daar even een pauze is (de volgende interlands zijn ingepland eind januari-begin februari) geeft dat de spelers de kans wat te rusten en voor Torrente is er ruimte om verder te werken aan automatismen. Zijn verantwoordelijkheid heeft Holzhauser nooit ontlopen, dat is te zien aan het aantal balcontacten in een wedstrijd. Dat hij dat ook naast de lijn doet, ondervonden ook wat leden van de harde kern vorige zomer. Toen ze een lid van de medische staf - een blonde vrouw - wat al te nadrukkelijk op de korrel namen, nam Holzhauser het ostentatief voor haar op en ging hij de confrontatie aan. Zijn verantwoordelijkheid nam hij ook bij strafschoppen, ondanks wat missers. Maar nu er meer talent rond hem is, valt alles stilaan weer in de plooi.