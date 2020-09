De Red Flames pikken straks in Leuven de draad weer op met een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië. Volgende week dinsdag wacht Zwitserland, de taaiste tegenstander.

Hoewel ze zo goed als ongeslagen waren in 2019 (in april leden ze hun enige nederlaag, 6-0 tegen de Verenigde Staten), hebben de Red Flames een slechte herinnering aan hun laatste match samen. Die werkten ze af op 10 maart 2020, drie dagen voor België in lockdown ging door het coronavirus. De Red Flames traden aan op de Algarve Cup, een prestigieus vriendschappelijk toernooi waar onder meer Zweden, Duitsland en Italië van de partij waren. Tessa Wullaert en co voetbalden er tegen Denemarken, met onder meer Pernille Harder. De Flames werden weggeblazen met 4-0.Bondscoach Ives Serneels legde uit in Het Laatste Nieuws: 'Elke fout kost ons een goal. Het was een match op hoog niveau. Een niveau waar Denemarken al zit, maar wij nog niet. Wij moeten nog een stap zetten om daar te komen.'Om die stap te zetten is het nodig dat de Red Flames deelnemen aan hun tweede EK op rij. Zo kunnen ze nog wat meer internationale ervaring opdoen. Een goeie prestatie tegen Roemenië, dat derde staat in groep H met 3 op 9, is dus een must. In hun race naar het EK, dat werd verschoven van 2021 naar 2022, legde België tot nu toe een vlekkeloos parcours af met 12 op 12, 17 doelpunten voor en 2 tegen, maar het had nog niet veel tegenstand: Kroatië, 44e op de wereldranglijst, werd twee keer opgegeten, met 6-1 en 1-4, het zwakke Litouwen werd aan de kant geschoven met 6-0 (vijf goals van Anderlechtspeelster Tine De Caigny) en in Roemenië werd met 0-1 gewonnen door een vrijschop van Laura De Neve. Tijdens die wedstrijd lagen de Flames wel onder in de statistieken (14 schoten op doel voor Roemenië tegenover 2 voor België). Voor de terugwedstrijd van vanavond in Leuven wordt verwacht dat de troepen van Serneels behoudend zullen spelen en dat ze zullen rekenen op de snelheid van Tessa Wullaert en Davinia Vanmechelen.Tine De Caigny zal alvast verstek moeten geven door een blessure. Ze was tijdens deze EK-kwalificatiecampagne al goed voor zeven goals en had al geen wedstrijd meer gemist sinds de 0-7 in Moldavië op 10 juni 2018. De 1,80 meter grote De Caigny zal gemist worden op stilstaande fases, maar haar afwezigheid geeft de jonge Marie Minnaert (21 jaar, 1,84 meter) de kans om zich te profileren in de driehoek op het middenveld met Kassandra Missipo en Justine Vanhaevermaet. Serneels kan als vervangster voor De Caigny ook kiezen voor de 31-jarige Lenie Onzia.Verder is het uitkijken naar de confrontatie met de taaiste tegenstander in de poule: Zwitserland. De Nati, twaalfde op de wereldranglijst (België is tiende), bleef tot nu toe ook foutloos en slaagde er zelfs in geen enkel doelpunt te incasseren en er vijftien te maken.De onderlinge confrontatie komt er al snel aan: op dinsdag 22 september trekken de Red Flames naar Zwitserland. De eerste van de poule plaatst zich voor het EK. De zes beste tweedes spelen nog barragewedstrijden voor de drie resterende tickets. Het EK vindt plaats in Engeland van 6 tot 31 juli 2022.