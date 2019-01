De rode periode van Landry Dimata

Na twee relatief kleine transfers naar FC Brussels en RAEC Mons wint Landry Dimata in het voorjaar van 2014 eindelijk het grote lot wanneer hij voor Standard tekent. De man achter de transfer is Christophe Dessy, opleidingshoofd in Luik en een paar jaar daarvoor actief bij RAEC Mons. Ondanks de belofte dat de zestienjarige Dimata het seizoen 2014/15 bij de A-kern mag aanvatten, hoeft Dessy niet eens door te duwen om speler en familie te overtuigen naar Sclessin te trekken. Dat Dimata bij de U19 moet aansluiten, is bijkomstig. 'Het menselijke project was belangrijker dan het sportieve project. Maar Landry had de juiste leeftijd om zijn familiecocon te verlaten', zegt Dessy. 'Aan alles zag je toen al dat hij een aanleg had om profvoetballer te worden. Hij was emotioneel stabiel en hij was heel autonoom.'

