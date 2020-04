In plaats van zijn 50e verjaardag te vieren met één jaar Lokerse Feesten dreigt de begrafenis van de club die 40 jaar geleden nog een heuse Europese subtopper was. Een nostalgische terugblik.

Liefst tien journalisten zijn in oktober 1981 met Lokeren mee naar het Franse Nantes. Minder dan de zestien die met Anderlecht naar het Poolse Lodz trekken, maar voor een Vlaamse provincieclub is dat toch heel wat. Dat heeft Lokeren in de eerste plaats sportief afgedwongen, als vice-kampioen achter het ongenaakbare Anderlecht. Het reist naar Nantes als fiere competitieleider, mét een groeiende reputatie in Europa.

Van de voorgaande twaalf Europabekermatchen won het er zes en speelde het vier keer gelijk. Alleen het grote Barcelona met Johan Cruijff en het AZ van trainer Georg Kesslerklopten de Tricolores nipt. Het vorige seizoen verloor Lokeren in de kwartfinale van de UEFA Cup van de latere verliezende finalist AZ, nadat het zelf de scalp pakte van Dynamo Moskou, Dundee United en Real Sociedad.

Robert Budzinski, TD van Nantes, is Lokeren wel drie keer gaan bekijken. Hij raakte flink onder de indruk van de fysieke kracht en de snelle doorstoten van de Belgen. 'Lokeren speelt zo sterk als de Belgische nationale ploeg', laat hij in de plaatselijke pers afdrukken.

Kortom: FC Nantes, de voorgaande jaren twee keer Frans kampioen en drie keer derde, is báng.

Manchester United

Ook op talentvolle spelers uit binnen-en buitenland werkt de nieuwe eersteklasser als een magneet. Een paar jaar nadat het de Poolse topvedette Wlodek Lubanski heeft weten te strikken vindt Lokeren een goudklompje in Ijsland. De 17-jarige Arnor Gudjohnson. Arnor kan ook naar Manchester United, dat zeven miljoen frank biedt (150.000 euro) en naar Standard, maar liever dan naar Manchester United wil Gudjohnsen naar Lokeren. Voor het hele gezin, acht man sterk, met vrouw, kind, ouders, twee zussen en een bevriend journalist wordt een mooi huis ingericht, en papa Gudjohnson die van beroep metser is, krijgt een job in het bouwbedrijf van ondervoorzitter Keppens.

Bij FC Köln haalt het voor een prikje de nukkige Deense spits Preben Elkjaer Larsen. Het klikte niet tussen de vrijbuiter en de op discipline hamerende trainer van Köln, Hennes Weisweiler. Die vraagt de Deen op een dag vlakaf of het klopt dat hij op een avond gespot was in het gezelschap van een vrouw, met een fles whisky. 'Dat klopt niet', antwoordt de Deen ferm. 'Het waren twee flessen whisky.'

Bij Lokeren ontploft hij, eind 1979 hangen Werder Bremen en tal van andere Duitse clubs aan de lijn. Larsen vindt het fantastisch: 'Ik hoop dat alle Bundesligaclubs me opbellen. Alleen maar voor het plezier om ze allemaal te kunnen afschepen.'

In 1984 verkoopt Lokeren hem voor een veelvoud van wat het zelf betaalde aan Hellas Verona uit Italië, waarmee hij in 1985 de enige landstitel uit de clubgeschiedenis zal behalen. Spelend voor Lokeren wordt hij in 1984 derde in de prestigieuze prijs voor de beste Europese voetballer, de Ballon d'Or, na Michel Platinien Jean Tigana, een jaar later wordt Larsen als voetballer van Hellas Verona zelfs tweede.

Met het overlijden van de zwaar zieke Rogiers in mei 1984 is de hoogconjunctuur afgelopen, in 1993 volgt zelfs de degradatie naar tweede klasse.

Pavel Nedved

Onder Roger Lambrecht is het zoeken naar nieuwe spelers die later aan meerwaarde kunnen verkocht worden. Zo vindt het via ex-hulptrainer Josef Vacenovsky Jan Koller. In die periode praat Lokeren bij Sparta Praag met een andere speler, die uiteindelijk niet komt. Een ploegmaat passeert en zegt terloops dat hij ook graag naar Lokeren wil. Maar de man van Sparta Praag waarschuwt dat er dan eerst een flink bedrag onder tafel moet betaald worden. Dat kan Lokeren niet ophoesten, en dus trekt Pavel Nedved niet naar Lokeren, maar naar Lazio Roma.

Halfweg 2012 trekt Lokeren nog meer dan 15.000 man naar de Heizel in Brussel voor de bekerfinale, die het ook wint. Vandaag dreigt het einde, maar op de eeuwige ranglijst van het Belgische profvoetbal sinds 1974 staat Lokeren nog altijd vijfde, na Anderlecht, Club, Standard en AA Gent.

Lees de volledige reportage over de geschiedenis van Sporting Lokeren in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.

