De roots van Juve-talent Moise Kean: 'Geen Playstation of gsm, dat gaf hem voorsprong op leeftijdsgenoten'

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

In Italië breekt een negentienjarig talent alle records. Het succesverhaal van Moise Kean bij Juventus en de nationale ploeg brengt ook een maatschappelijk debat over de integratie van kleurlingen in de Italiaanse samenleving op gang. Op bezoek in Asti. Aflevering 4 van een zomerreeks over de roots van aanstormende talenten.

Moise Kean © belgaimage