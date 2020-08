Redacteur Peter t'Kint ziet dat Roberto Martínez Anderlecht en Kompany, gedwongen door de omstandigheden, een duwtje in de rug geeft.

Het is al even geleden, een interland van de Rode Duivels. De voorjaarstrip naar Qatar viel door corona in het water, de laatste keer dat Roberto Martínez zijn troepen verzamelde, dateert al van 19 november 2019 en het kwalificatieduel voor het EK tegen Cyprus. Ter herinnering: die match eindigde op 6-1, met twee doelpunten van Christian Benteke en twee van Kevin De Bruyne.

Never change a winning squad. In de basis die avond: Elias Cobbaut en Jason Denayer. Ze zijn er nu ook weer bij, onderdeel van een hele lange lijst spelers. Alvast 29 namen, als Tomas Vermaelen groen licht krijgt om vanuit Japan over te vliegen, is hij volgende week nummer 30. Martínez verwacht nog wel wat afvallers, dat is duidelijk. Dat lijkt me ook logisch. Kevin De Bruyne kan een dezer uren vader worden, Romelu Lukaku heeft er een heel lang seizoen opzitten. Enige rust lijkt welkom.

Omdat Benteke noch Batshuayi beschikbaar zijn, zit naast Divock Origi ook Landry Dimata in de kern. Dat is snel, hij is amper terug na een lange lijdensweg. Te vroeg ook, ongetwijfeld. Tegen Denen en IJslanders in vorm zou het nog niet lukken. Hij dankt het aan zijn profiel, zijn verleden als grote belofte, zijn verleden bij de beloften en de onbeschikbaarheid van andere negens. Niet aan zijn vorm. Maar wie is dezer dagen überhaupt in vorm, met internationale competities, zoals ook de Deense, die pas beginnen na de twee interlands?

De ruime selectie van de Rode Duivels is een gul gebaar richting Kompany.

Martínez moet daarom zijn internationals in drie bubbels opsplitsen volgende week: eentje voor zij die al matchen in de benen hebben, zoals de Belgen en de Fransen, eentje voor die voetballers die in een voorbereidingsfase zitten, zoals het gros van zijn selectie, en eentje voor jongens die even een rustpauze nemen (want een prof gaat dezer dagen niet meer met vakantie).

De Nations League is al zo'n vreemd gedrocht, het kan er in deze bizarre tijden nog wel bij.

Mag Standard-verdediger Zinho Vanheusden - na zijn schorsing dit seizoen nog niet in actie - nog even proefdraaien bij de beloften, dan is Anderlecht goed vertegenwoordigd in deze brede selectie: Van Crombrugge, Cobbaut, Verschaeren, Doku, Dimata.. Een gul gebaar richting Vinnie, lijkt het wel. Martínez houdt van continuïteit. Cobbaut was er tegen Cyprus ook al bij en ook Chadli blijft zo aan boord. Met ook nog ex-Anderlechtspelers Leander Dendoncker, Dennis Praet, Romelu Lukaku en Youri Tielemans, blijft paars-wit duidelijk een opleidingsfabriekje van toppers.

Continuïteit en lange termijnvisie is er - gelukkig - ook voor Verschaeren, want in 2020 waren de lichtpunten voor hem voorlopig zeer schaars: na zijn blessure, opgelopen in december tegen Standard, slechts een paar invalbeurten vorig seizoen en in totaal 9 speelminuten dit seizoen. Hij is duidelijk nog niet terug in de ogen van de bazen van Anderlecht, maar Martínez hanteert niet de politiek van: uit het oog, uit het hart. Daar is Hans Vanaken hem ook dankbaar voor: zwak dit seizoen met Club, maar ook hij blijft dankzij zijn talent en de lange termijnvisie van de bondscoach aan boord. Maar zoals gezegd: wie heeft nu al wél vorm, tenzij Lukaku of De Bruyne?

Tot slot nog dit: voor Leandro Trossard liep het in het recente verleden door blessures op een slecht moment een paar keer fout, hij krijgt eindelijk een kans. Misschien kan hij nu eindelijk zijn debuut maken voor de Duivels.

Het is al even geleden, een interland van de Rode Duivels. De voorjaarstrip naar Qatar viel door corona in het water, de laatste keer dat Roberto Martínez zijn troepen verzamelde, dateert al van 19 november 2019 en het kwalificatieduel voor het EK tegen Cyprus. Ter herinnering: die match eindigde op 6-1, met twee doelpunten van Christian Benteke en twee van Kevin De Bruyne.Never change a winning squad. In de basis die avond: Elias Cobbaut en Jason Denayer. Ze zijn er nu ook weer bij, onderdeel van een hele lange lijst spelers. Alvast 29 namen, als Tomas Vermaelen groen licht krijgt om vanuit Japan over te vliegen, is hij volgende week nummer 30. Martínez verwacht nog wel wat afvallers, dat is duidelijk. Dat lijkt me ook logisch. Kevin De Bruyne kan een dezer uren vader worden, Romelu Lukaku heeft er een heel lang seizoen opzitten. Enige rust lijkt welkom.Omdat Benteke noch Batshuayi beschikbaar zijn, zit naast Divock Origi ook Landry Dimata in de kern. Dat is snel, hij is amper terug na een lange lijdensweg. Te vroeg ook, ongetwijfeld. Tegen Denen en IJslanders in vorm zou het nog niet lukken. Hij dankt het aan zijn profiel, zijn verleden als grote belofte, zijn verleden bij de beloften en de onbeschikbaarheid van andere negens. Niet aan zijn vorm. Maar wie is dezer dagen überhaupt in vorm, met internationale competities, zoals ook de Deense, die pas beginnen na de twee interlands? Martínez moet daarom zijn internationals in drie bubbels opsplitsen volgende week: eentje voor zij die al matchen in de benen hebben, zoals de Belgen en de Fransen, eentje voor die voetballers die in een voorbereidingsfase zitten, zoals het gros van zijn selectie, en eentje voor jongens die even een rustpauze nemen (want een prof gaat dezer dagen niet meer met vakantie).De Nations League is al zo'n vreemd gedrocht, het kan er in deze bizarre tijden nog wel bij.Mag Standard-verdediger Zinho Vanheusden - na zijn schorsing dit seizoen nog niet in actie - nog even proefdraaien bij de beloften, dan is Anderlecht goed vertegenwoordigd in deze brede selectie: Van Crombrugge, Cobbaut, Verschaeren, Doku, Dimata.. Een gul gebaar richting Vinnie, lijkt het wel. Martínez houdt van continuïteit. Cobbaut was er tegen Cyprus ook al bij en ook Chadli blijft zo aan boord. Met ook nog ex-Anderlechtspelers Leander Dendoncker, Dennis Praet, Romelu Lukaku en Youri Tielemans, blijft paars-wit duidelijk een opleidingsfabriekje van toppers. Continuïteit en lange termijnvisie is er - gelukkig - ook voor Verschaeren, want in 2020 waren de lichtpunten voor hem voorlopig zeer schaars: na zijn blessure, opgelopen in december tegen Standard, slechts een paar invalbeurten vorig seizoen en in totaal 9 speelminuten dit seizoen. Hij is duidelijk nog niet terug in de ogen van de bazen van Anderlecht, maar Martínez hanteert niet de politiek van: uit het oog, uit het hart. Daar is Hans Vanaken hem ook dankbaar voor: zwak dit seizoen met Club, maar ook hij blijft dankzij zijn talent en de lange termijnvisie van de bondscoach aan boord. Maar zoals gezegd: wie heeft nu al wél vorm, tenzij Lukaku of De Bruyne?Tot slot nog dit: voor Leandro Trossard liep het in het recente verleden door blessures op een slecht moment een paar keer fout, hij krijgt eindelijk een kans. Misschien kan hij nu eindelijk zijn debuut maken voor de Duivels.