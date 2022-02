Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer een Belgische clash in de buik van het klassement, de Italiaanse titelstrijd en een verrassende topper in Duitsland.

Wie voor het seizoen had gezegd dat KRC Genk op dit moment op een 8e plaats zou staan en Standard op een 13e, zou gek verklaard zijn. Bij de Limburgers neemt de zenuwachtigheid toe, want met nog negen wedstrijden te gaan, bedraagt de kloof met een play-off 1-plaats tien punten. In de acht wedstrijden onder Bernd Storck werd er vier keer gewonnen, drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Met een 13 op 24 heeft de Duitse coach voorlopig wel een beter rapport dan zijn voorganger John van den Brom (22 op 51), maar in play-off 1 geraken wordt nog een helse opgave. Intussen kiezen ze bij Genk voor de Calimerohouding. Op die attitude van 'iedereen is tegen ons' hadden de tegenstanders van zondag jarenlang een patent. Maar aan de boorden van de Maas zijn ze dit seizoen meer bezig met overleven dan met het zoeken van zondebokken voor de precaire sportieve situatie. Toch zouden de Rouches dit duel ook best winnen, al was het maar om nog een kans te maken op kwalificatie voor play-off 2. (Steve Van Herpe)

In de zoektocht naar de beste offensieve formule, staat Alfred Schreuder opnieuw voor een lastige taak. Sinds de 3-0-nederlaag tegen Antwerp bij de hervatting van de competitie, incasseerden de Zebra's slechts één doelpunt in vier wedstrijden. Charleroi presenteert zich in het Jan Breydelstadion met een hervonden vertrouwen en een herstelde kern na het vertrek van Shamat Nicholson. Voor Edward Still, de coach van Charleroi, is het een terugkeer naar de plek waar hij met blauw-zwart in 2018 nog de titel pakte onder Ivan Leko. Met de driemansverdedigingen van Schreuder en Still, zal de schaduw van de Kroaat zondagavond hangen over de wedstrijd. Vaak geobsedeerd door balcontrole en een onophoudelijke zoektocht naar kansen, zal de voormalige nummer 10 in China ongetwijfeld voor zijn scherm zitten. In de heenwedstrijd - gewonnen door Club Brugge - kwam Still nog tot de conclusie dat het voor zijn ploeg nog niet mogelijk is om de bal vaak in eigen rangen te hebben tegen grotere tegenstanders. Charleroi had toen slechts 46% balbezit. Kan Charleroi dat vier maanden later wel? (Guillaume Gautier)Krabbelt Borussia Dortmund weer overeind na de 2-5-nederlaag van vorig weekend tegen Bayer Leverkusen? Individuele fouten leidden tot deze blamage en doen de positie van trainer Marco Rose wankelen. Negen punten achterstand op Bayern München, Borussia heeft zichzelf definitief uit de race om de titel geslagen nadat het eerder al uit de beker werd gekegeld. En een lastige verplaatsing is het naar Union Berlin, de verrassende nummer vier in de Bundesliga. Borussia hoopt de geblesseerde superster Erling Haaland weer op te vissen en rekent daarvoor op een beweringstherapeut uit Libanon, een vriend van de Noorse spits. En wat met de Belgische inbreng? Thomas Meunier en Thorgan Hazard werden tegen Bayer Leverkusen voortijdig vervangen, Axel Witsel komt niet meer van de bank. Tot dusver incasseerde Borussia 36 doelpunten, slechts vier clubs deden slechter. Om die defensieve problemen op te lossen wapende Borussia zich al voor volgend seizoen: het trok de 37-voudige international Niklas Süle van Bayern München aan. Tot grote ergernis van een paar spelers van de kampioen. (Jacques Sys)Napoli is helemaal terug. Na twee seizoenen in de anonieme middenmoot van Italië - met een zevende en vijfde plek - doen Dries Mertens en co weer helemaal mee voor de scudetto. Met 10 zeges in de eerste 11 matchen leek Napoli een tijdje onverslaanbaar, maar in de volgende 9 wedstrijden kon de Zuid-Italiaanse club wel maar 2 keer winnen en zakte het even weg in het klassement. Op een bepaald moment bedroeg het verschil al bijna tien punten met leider Inter.Maar kijk, na vier zeges op rij, staat Napoli plots maar op een puntje van de nerazzurri - die erg slordig waren met de punten - en is het geloof in een eerste titel sinds 1990 groter dan ooit. De vorige keren dat het nog zo dichtbij was, was Juventus telkens te sterk. Nu komt de concurrentie uit Milaan en kan het zaterdagavond Inter een nieuwe zware mentale tik geven na de nederlaag in de derby tegen Milan. En wie weet zien we ook weer een weergaloze Dries Mertens, die nog moet strijden voor een contract volgend seizoen. 'Als ik veel scoor, kan ik Aurelio De Laurentiis meer overtuigen', vertelde hij vorige maand nog. Misschien doet een nieuwe titel de wispelturige voorzitter wel helemaal van gedachten veranderen. (Gert Segers)En duel op het scherpst van de snee voor een plekje in de volgende editie van de Champions League. Achter de drie ploegen die strijden om de titel, is er nog één plaats dat een ticket biedt voor het kampioenenbal. Atalanta, nummer vijf in de stand, wist niet meer te winnen sinds 12 januari. Het speelde gelijk tegen leider Inter en Lazio, maar verloor wel van degradatiekandidaat Cagliari. En ook in de beker ging het deze week verrassend onderuit tegen Fiorentina. Geen halve finale tegen Juventus, maar de Oude Dame komt dit weekend wel op bezoek in Bergamo. Bij Juve, opgeschoven naar een vierde plek, is het uitkijken naar een ex-speler van Fiorentina: Dusan Vlahovic. De Servische spits kwam in januari over voor 70 miljoen euro en vond meteen zijn draai met twee doelpunten in zijn eerste wedstrijden, waaronder in de beker tegen Sassuolo, al geldt die als een owngoal van Ruan. Met ook nog nieuwkomer Denis Zakaria reist Juventus met veel vertrouwen af naar Bergamo. Maar bij verlies tegen Atalanta lijkt een CL-ticket alweer net wat verder weg, ook omdat de troepen van Gian Piero Gasperini nog een match tegoed hebben en dus nog verder zouden kunnen uitlopen dan. (Fabien Chaliaud)Het is altijd een van de topevents op de Olympische Winterspelen: de finale van het schansspringen, op de grote schans. Ook nu in Peking, want een Japans vliegwonder, Ryoyu Kobayashi, kan een uitzonderlijke dubbelslag realiseren: na goud op de kleine schans, ook op de grote, een dubbel die sinds 1964 slechts vier keer werd gerealiseerd, door Kamil Stoch (2014), Simon Ammann (2010 en 2002) en Matti Nykänen (1988). De kans is reëel dat hem dat lukt, want de 25-jarige Japanner is al drie jaar de maat der dingen in het schansspringen: in 2019 werd hij pas de derde schansspringer die alle vier manches van het Vierschansentoernooi in dezelfde editie kon winnen, en dit seizoen was hij de beste in drie van de vier manches. Alleen in de laatste, in Bischofshofen, greep Kobayashi naast de zege. In Peking zette hij al meteen de puntjes op de i op de kleine schans, door met een sublieme eerste sprong de tegenstand weg te blazen. Bij zijn tweede sprong was zelfs de vijfde beste score voldoende om goud te pakken. Als hij dat ook doet op de grote schans, dan zal Kobayashi in Japan een nog grotere held en ster worden dan hij nu al is. (Jonas Creteur)