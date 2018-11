'De schoonheid en het plezier van voetbal als bron van levensgeluk, dat is wat Eden Hazard kenmerkt'

Eden Hazard spreekt zich zelden over politiek-maatschappelijke thema's uit - al zijn er sowieso weinig topvoetballers die dat doen. Op zijn zogenaamd 'sociale media' verneem je haast niets over wat in de wereld gebeurt en zijn kijk daarop: hij concentreert zich liever op het voetbal. Zijn Twitter en Facebookpagina bevatten vooral reclame, sympathie voor andere clubs en spelers en af en toe een foto met zijn gezin. Toch gaat Edens levensvisie dieper.

Zijn manier van voetballen en zijn houding als mens, doorspekt met humor, zijn een pleidooi voor creativiteit en eigenzinnigheid. Hazard is een vrijbuiter die het recht opeist te mogen spelen zoals hij wil en te mogen praten en lachen zoals hij wil. Hij is geen outsider of outcast, want hij leeft zoals de meeste mensen: hij heeft werk, een baas, een vrouw en kinderen.

Maar binnen die grenzen verlangt hij de hoogst mogelijke vrijheid. Met inbegrip van vrijheid van meningsuiting door middel van zijn grappen. Hij heeft die vrijheid broodnodig.

Want hij wordt pas zo creatief en uniek als voetballer door telkens opnieuw te verrassen. Door onberekenbaar en onvoorspelbaar te zijn, door ongewone acties uit te proberen of bekende passeerbewegingen feilloos uit te voeren. Door soms de makkelijkste maar soms ook net de moeilijkste weg te kiezen.

Van hem wordt telkens weer verfrissend en sprankelend spel verwacht. Hij moet voortdurend oplossingen verzinnen, waardoor de tegenstander hem onvoldoende kan afremmen. Die ideeën moet hij niet alleen bedenken, hij moet ze ook uitvoeren. Doelgericht zijn in de twee betekenissen. Op weg naar het doel van de tegenstanders gaan én efficiënt zijn, door zo veel mogelijk energie en tijd te besparen.

Dat alles vergt een hoge staat van fysieke paraatheid en concentratie. De verwachtingen en druk zijn torenhoog. Bij Chelsea, een van de betere clubs in Engeland, wordt van hem gevraagd dat hij als (co)regisseur ook een van de beste, zo niet de allerbeste speler is.

Hazard kan nooit op het veld komen en zich eens laten meedrijven op het ritme van de wedstrijd en de talenten van zijn ploegmaats. Hij kan zich nooit verstoppen en een baaldag nemen. Uitblinken, dat moet hij. Niet louter reageren en tegenstanders afblokken, zoals verdedigers dat doen. Nee, hij moet ageren, creëren, kansen scheppen, beslissende passes geven en scoren.

Zijn uitzonderlijke voetbalintelligentie bewijzen. Duwende, trekkende, schoppende, slaande, wie weet ook al eens spuwende en bijtende tegenstanders ontwijken, hun verwensingen voor lief nemen, ijzig kalm blijven en blijven lachen. Voortdurend oplossingen zoeken om die tegenspelers te vermijden, hen te omzeilen en beet te nemen. Daarbij hebben zijn medespelers natuurlijk ook een rol te spelen. Dus moet hij ook nadenken over hoe hij hen aanspeelt en hoe hij dus zo goed mogelijk positie kiest.

Eden Hazard is het typevoorbeeld van de homo ludens, de spelende mens. Als voetbalspeler is hij speels en creatief op en naast het veld, en straalt dikwijls een onbevangen kinderlijk plezier uit dat hij behouden heeft uit zijn jeugd. Zijn gekscheren is dan een vorm van speelsheid. De schoonheid en het plezier van het spel als bron van levensgeluk: dat is wat Eden Hazard kenmerkt.

Met zijn humor kan hij het leven mentaal makkelijker aan. Geestigheid compenseert zijn verantwoordelijkheden als creatief brein op het terrein, als vader van drie en als echtgenoot. Grapjes zijn een uitlaatklep in zijn omgang met de media, die zijn voetbal en privéleven op de voet volgen.

Eigenlijk wordt het tijd dat Eden Hazard een handleiding schrijft over hoe je als beroemdheid overeind blijft en steeds beter wordt. Dan kan hij trots melden dat hij zelfs al een eigen verkeersbord heeft, een knipoog van een creatieveling op internet. In een gele driehoek met zwarte rand dribbelt een zwarte figuur (Eden) terwijl een andere zwarte figuur (tegenstander) uitgeteld op de grond ligt. Daaronder staat geschreven: 'Danger Eden Hazard'.

Het moet zowat de ultieme erkenning zijn. Je eigen verkeersbord. Zelfs al is het maar een grap. Maar wat maken grapjes en humor het leven draaglijk.

