Zondagnamiddag ontvangt KAA Gent de grote rivaal uit Brugge, een strijd die dit decennium al wat hevige wedstrijden opleverde. Sport/Voetbalmagazine dook vijf gedenkwaardige duels op uit het archief.

8 mei 2010: KAA Gent-Club Brugge 6-2

Het eerste jaar dat we in België play-offs spelen, maar spannend, zoals het later zou worden, is de primeur allesbehalve. Anderlecht is veel te sterk voor de concurrentie. Het begint de play-offs, met STVV als verrassende deelnemer, als leider en pakt al op speeldag 6 de titel, na een 1-2 op het veld van Club Brugge.

De strijd om plaats twee is spannender en zal duren tot de laatste speeldag. Dan staat _ nog in het Ottenstadion _ een rechtstreeks duel op het programma tussen de twee teams die zich nog tot vice-kampioen kunnen kronen: KAA Gent, gestuurd door Michel Preud'homme, vernedert Club door de West-Vlamingen met 6-2 af te drogen. Stijn Stijnen is de pineut van de middag. In de aanloop naar de wedstrijd zei de Brugse doelman: "Gent wil het, Club is het al heel lang."

Na de wedstrijd komt het in de spelerstunnel tot een opstootje tussen Stijnen en Ivan De Witte. Dé man van de match komt uit Costa Rica en heet Randall Azofeifa. Een week later zet de vice-kampioen de kroon op een mooi seizoen door in de bekerfinale te winnen van het andere Brugge, Cercle.

8 mei 2010, toen nog in het Ottenstadion. Randall Azofeifa lukte de openingstreffer, waarbij hij Stijn Stijnen vloert. © BELGA

22 december 2013: KAA Gent-Club Brugge 1-3

De wedstrijd van vandaag is niet het eerste Kerstduel tussen de twee buren. In 2013 koppelde de kalendermaker ze in deze periode ook al aan mekaar. Een wedstrijd van de vrede wordt dat duel niet. Het Laatste Nieuws plakt 's anderendaags in een kaderstukje alle incidenten aan mekaar en loofde scheidsrechter Nzolo dat hij toch het hoofd koel hield.

Het aantal brandjes dat de man moet blussen is indrukwekkend: Tchité staat neus aan neus met Lepoint na een trap op diens enkel, Rafinha plaatst een elleboog in het gezicht van Lestienne, maar ontsnapt aan rood. Engels en Van Der Bruggen krijgen geel voor een ferme schermutseling bij een vrije trap, El Ghanassy ontsnapt aan rood voor het plaatsen van zijn studs op Sobota die op de grond ligt.

Uiteindelijk is de 'verwachte' uitsluiting voor bezoeker Högli, die de bal met opgeheven been wil ontzetten maar zijn voet in het gelaat van El Ghanassy plant. Tussendoor wordt gevoetbald en gescoord, door Sobota (2 x) en Lestienne voor de bezoekers. Dé regisseur van de avond: Victor Vázquez. Michel Preud'homme, opnieuw in het winnende kamp, maar nu als trainer van Club Brugge, zei achteraf: "Ik kijk elke week naar de Belgische competitie en dit was een van de betere matchen."

22 februari 2015: KAA Gent-Club Brugge 2-1

De vloek is verdreven. Voor het eerst scalpeert AA Gent in zijn nieuwe Ghelamco Arena een topclub. De vorige thuiszege tegen een topclub, Standard, werd immers nog behaald in het Ottenstadion. Dat net de aartsrivaal het slachtoffer is, maakt de ontlading alleen maar groter. Zeker bij Benito Raman, kind van het huis. Die zegt later in Het Nieuwsblad: "Elk moment dat ik bij Gent beleefde, zal ik voor altijd meedragen. Maar die namiddag was toch één van de meest speciale. Net omdat het tegen Club was", straalt de aanvaller, die net als zijn ploegmaats die dag een extra premie krijgt.

Na het laatste fluitsignaal is er nog een mooi eerbetoon aan Kenny Saief, die enkele dagen eerder zijn vader verloor. "Het zorgde er mee voor dat we wonnen", weet Raman. "We speelden allemaal voor Kenny. Het was alsof die dag alles samen kwam: het perfecte eerbetoon én onze eerste grote zege. We konden die match gewoon niet verliezen."

Na de wedstrijd komt Vincent Mannaert in de perszaal langs. Hij probeert de nederlaag en de 1 op 9 van de competitieleider te duiden. Refaelov en Vazquez niet fit, wat vermoeid na een Europees duel tegen Aalborg. Hij onderkent wél het werk van de Gentse scoutingscel, die Moses Simon naar de club haalde. Hij doet met zijn snelheid en zijn vijfde goal in vijf matchen de wedstrijd kantelen. Een tijdje later noemt Michel Louwagie hem "de man van twintig miljoen." Later zou de Nigeriaan, inmiddels bij Nantes, nog wegzakken en in augustus 2018 voor vijf miljoen verkassen naar Levante waar hij één jaar voetbalde.

2015 lijkt wel een kanteljaar in de onderlinge duels. In de play-offs komt Club nog met een gelijkspel (2-2) weg uit Gent, maar als het thuis op 17 mei verliest met 2-3 (met opnieuw Raman in een hoofdrol) van de Buffalo's, worden die een paar dagen later kampioen. En in het najaar wint Gent alweer thuis van Club : op 4 oktober 2015 wordt het 4-1!

8 mei 2016: KAA Gent-Club Brugge 1-4

Een orkaan genaamd 'Joske' raast in mei 2016 door de Ghelamco Arena. Twee assists en één wereldgoal. AA Gent-Izquierdo: 1-3. Dan toch die ene speler die opstaat in de play-offs en zijn club de titel gaat bezorgen, staat 's anderendaags in de krant. Een week later wint Club met 4-0 van Anderlecht, dat tweede zal eindigen.

Maar die middag is het dus de match van José Izquierdo, die inmiddels in Brighton de donkere kant van de medaille meemaakt. In de krant Het Laatste Nieuws krijgt hij 10 op 10 als beoordeling. We citeren uit het verslag: "De linksbuiten was niet alleen alomtegenwoordig, hij voerde nagenoeg geen enkele verkeerde actie uit. Vóór rust vooral op verdedigend vlak,waar hij de Gentse rechtsback steeds ging afstoppen,

erna op aanvallend vlak, waar hij de Gentse rechterflank op een hoopje wervelde. En als je dan nog eens zó beslissend bent met twee assists én een doelpunt dat zelfs de samenvatting op de buitenlandse zenders gaat halen, is alles gezegd."

Op 8 mei 2016 komt Club Brugge zegevieren in de Ghelamco Arena. José Iquierdo is de grote man voor de Bruggelingen. © BELGAIMAGE

8 april 2018: KAA Gent-Club Brugge 1-0

Voorlopig de laatste thuiszege van AA Gent tegen de rivaal. Ja, ja, sinds die dag ging het twee keer mis: Op 23 september van datzelfde jaar komt Club met 0-4 winnen in Gent (die middag is het Wesley die uitblinkt met drie goals) en op 5 mei 2019 met 0-1(een doelpunt van Rits).

Maar in het voorjaar van 2018 wint Gent thuis twee keer van Club Brugge. Eerst in de reguliere competitie, met 2-0, dankzij alweer geslaagde wintertransfers. Sylla, Kubo en Kalu zijn de helden van de middag in januari tegen een Club dat vergeet de lijnen bij mekaar te houden.

In de play-offs is er op 8 april een revanche mogelijk. De gedoodverfde titelfavoriet reist naar de Ghelamco Arena met het plan om daar de match in handen te nemen, maar slikt al na 68 seconden een goal en botst daarna op een Gentse muur, met Gigot en vooral Kalinic als uitblinker. Club domineert de partij (en zal later ook kampioen worden) maar die dag, en niet voor het eerst dat seizoen, is de inefficiëntie van de spitsen een molensteen rond de nek van de ploeg van Ivan Leko.

Klinkt dat bekend?

Antwoord zondagmiddag in Fort Ghelamco om 14u30.