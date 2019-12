Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer een onverslijtbare biljarter en de link tussen de Rode Duivels en 13 juni.

2

Zoveel punten heeft Anderlecht dit seizoen gesprokkeld, op 18, in de zes wedstrijden waarin Vincent Kompany aan de aftrap kwam, via twee scoreloze gelijke spelen (0-0) tegen Mouscron en KV Mechelen. Verder verloor paars-wit met Kompany in de basis tegen KV Oostende (tweemaal), KV Kortrijk en KRC Genk.

2

Pas voor de zoveelste keer zullen op het komende EK voetbal de regerende wereld- en Europees kampioen elkaar al in de groepsfase van een EK of WK ontmoeten, wanneer Frankrijk het opneemt tegen Portugal. De laatste keer dat dat gebeurde dateert al van Euro 1992, toen Europees kampioen Nederland wereldkampioen Duitsland partij gaf in de poulefase.

© BELGA

13

Op de zoveelste juni zullen de Rode Duivels hun openingsmatch spelen in en tegen Rusland.

Exact dezelfde datum waarop ze op het vorige EK 2016, tegen Italië, hun eerste wedstrijd speelden (0-2 verlies), waarop ze op het WK van 1998 aan het toernooi begonnen tegen Nederland (0-0) én waarop ze op het WK van 1982 in hun eerste match wonnen van Argentinië (0-1).

500

Zo veel miljoen dollar legde de Amerikaanse investeringsgroep Silver Lake op tafel voor een belang van iets meer dan tien procent in City Football Group (CFG), de holding boven Manchester City. De Amerikaanse geldinjectie waardeert CFG op 4,8 miljard dollar (bijna 4,4 miljard euro). Daarmee is CFG veruit de waardevolste sportploeg ter wereld. Weliswaar op basis van transacties met derden, zoals die met Silver Lake, niet volgens schattingen van bijvoorbeeld het zakenmagazine Forbes.

Het bedrag van 4,8 miljard dollar overstijgt ruim de 2,35 miljard dollar die Joseph Tsai, medeoprichter van Alibaba, dit jaar betaalde voor NBA-ploeg Brooklyn Nets. Manchester United, genoteerd op Wall Street, heeft een beurswaarde van 2,8 miljard dollar.

© AFP

19

Het aantal Formule 1-races waarin Lewis Hamilton van start tot finish aan de leiding reed, na zijn soevereine overwinning in de laatste manche van het seizoen in Abu Dhabi. Hij evenaart daarmee het record van de Braziliaan Ayrton Senna.

Hamilton realiseerde ook zijn zesde zogenaamde grand slam (pole position, GP-zege, snelste ronde en leider van start tot finish). Alleen Jim Clark (acht stuks) deed ooit beter.

© BELGA

7

Het aantal keer dat de broers Mathieu en David van der Poel samen op het podium eindigden van een veldrit bij de profs, zoals afgelopen zondag in Mol, waar Mathieu - uiteraard - won en David als derde eindigde. Weliswaar met een magere tegenstand en ondanks pogingen van Mathieu om zijn broer naar een tweede plaats te loodsen.

Zo blijft het aantal crossen waarin zij eerste en tweede werden beperkt tot één: het Nederlands kampioenschap van 2015.

© AFP

24

Het aantal shotpogingen dat James Harden vorige vrijdag nodig had om 60 punten te scoren tegen de Atlanta Hawks, in amper 30 minuten. Daarvan mikte hij er liefst 16 raak. Geen enkele NBA-speler die ooit de kaap van de 60 punten rondde, ondernam zo weinig pogingen, aan een dergelijk hoog afwerkingspercentage.

De point-guard van de Houston Rockets heeft in totaal nu 4 plus 60-puntenmatchen achter zijn naam, evenveel als Michael Jordan. Alleen Kobe Bryant (6) en Wilt Chamberlain (32) tellen er meer.

26

Zo veel minuten plus 38 seconden had Joshua Cheptegei zondag nodig om de 10 kilometerrace in Valencia af te leggen. Met een gemiddelde van 22,5 kilometer per uur liep hij zo de snelste 10 kilometertijd ooit op een stratencircuit.

De pas 23-jarige Keniaan verbeterde het negen jaar oude record van zijn landgenoot Leonard Komon met zes seconden. Ter vergelijking: het wereldrecord op de piste, sinds 2005 op naam van Kenenisa Bekele, is 21 seconden rapper: 26.17.53. Logisch, aangezien lopers daar niet worden afgeremd door haakse bochten.

© BELGA

11

Op de zoveelste plaats op de ATP-ranking sloot David Goffin vorige week het tennisjaar af, zijn op een na beste ranking ooit: hij was 22e eind 2018, 7e in 2017, 11e in 2016, 16e in 2015, 22e in 2014, 110e in 2013, 46e in 2012 en 174e in 2011.

32

Zo veel jaar na zijn eerste wereldtitel driebanden kroonde de nu 57-jarige Torbjörn Blomdahl zich afgelopen weekend tot wereldkampioen, voor de zévende keer. De Zweedse biljarter versloeg in de finale in het Deense Randers de 21 jaar jongere Vietnamees Nguyen met 40-30.

Blomdahl is wel nog een eind verwijderd van het all time record van Raymond Ceulemans, die 21 wereldtitels telt.