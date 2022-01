Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer: hoe drie 'kleintjes' op het podium van de Wereldbekermanche veldrijden in Hulst stonden. En hoe 38.619 toeschouwers héél erg koud hadden tijdens een ijshockeywedstrijd in de VS.

De zoveelste trainer in de Belgische hoogste voetbalklasse (na WOII) had Philippe Clement kunnen worden die vier opeenvolgende landstitels zou veroveren (één met KRC Genk, drie met Club Brugge). Door zijn verhuizing naar Monaco zal hij echter gedeeld recordhouder (met drie titels) blijven, samen met Bill Gormlie, Pierre Sinibaldi, René Hauss, Ernst Happel, Johan Boskamp en Aimé Anthuenis.Na het ontslag van Francky Dury en het vertrek van Philippe Clement blijven er nog zoveel trainers over in de Jupiler Pro League die twee jaar geleden (begin 2020) al coach waren van hun huidige club: Wouter Vrancken bij KV Mechelen. Hij is nu zelfs al 3 jaar, 4 maanden en 13 dagen in dienst bij Malinwa als T1.In zijn zoveelste Premier Leaguematch trad Christian Benteke aan op 1 januari, met Crystal Palace tegen West Ham United. Hij stak dit seizoen Vincent Kompany voorbij als Belgisch recordhouder (265). Romelu Lukaku blijft door zijn niet-selectie afgelopen weekend steken op hetzelfde aantal van 265 wedstrijden.Zoveel jaar was het geleden dat een niet-Belg, Nederlander of Tsjech twéé Wereldbekercrossen in één seizoen had gewonnen: de Italiaan Daniele Pontoni in 1997/98, met zeges in Solbiate Olona en Pontchâteau. Tot dit seizoen dus, want na de WB-manche in Rucphen schreef de Brit Tom Pidcock zondag ook de cross in Hulst op zijn naam.De gemiddelde lengte van de drie veldrijders die in Hulst in de top drie eindigden: Tom Pidcock (1m70), Eli Iserbyt (1m65) en Lars van der Haar (1m67). Het 'kleinste' podium ooit in een klassementscross in het veldrijden.Een dag voor zijn zoveelste verjaardag (30 december) brak LeBron James de grens van de 36.000 punten in de NBA (regulier seizoen). Hij is de jongste speler ooit die die mijlpaal passeerde, zoals hij ook al deed bij élke 1000-puntenkaap, van 1000 tot 36.000. Het alltimerecord is nog altijd in handen van Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punten).Zoveel jaar en 305 dagen oud was snowboardster Evy Poppe toen ze op 1 januari de finale afwerkte van de Wereldbekermanche slopestyle in Calgary. De Zelzaatse eindigde daarin als zesde op acht deelneemsters, en als de op drie na jongste van de in totaal 24 snowboardsters op de startlijst. Ze werd ook de jongste Belgische snowboardster ooit die de finale van een WB-wedstrijd haalde.Zoveel graden Celcius was het bij de start van de Winter Classic, de jaarlijkse outdoorwedstrijd in de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL op 1 januari. Deze keer gespeeld tussen Minnesota Wild en St. Louis Blues (4-6). De 38.619 toeschouwers in het Target Fieldstadion woonden zo de koudste match ooit bij in de geschiedenis van de NHL.Het verschil tussen de Japanner Ryoyu Kobayashi (291.2) en de Duitser Markus Eisenbichler (291.0) in de tweede manche van het Vierschansentoernooi in Garmisch-Partenkirchen. Het kleinste verschil tussen de beste twee van de vermaarde springcompetitie op nieuwjaarsdag sinds in 1991 Jens Weissflog en Andreas Felder de overwinning deelden met gelijk aantal punten (204.3).Zijn zoveelste Wereldbekeroverwinning behaalde langlaufer Johannes Høsflot Klaebo (25) op 1 januari in Obertsdorf (sprint klassieke stijl). De 25-jarige Noor werd daarmee alleen recordhouder op de alltimeranking, met nu één zege meer dan zijn landgenoot Petter Northug (47) en twee meer dan die andere Noorse legende Bjørn Dæhlie (46).