Zulte Waregem won zaterdag met 1-5 op Waasland-Beveren en staat nu op amper drie punten van de derde plaats, nadat het eerder dit seizoen in degradatienood had verkeerd. De steile opgang van Essevee in vijf opmerkelijke cijfers.

12

Zoveel punten behaalde de fusieclub in de jongste vier wedstrijden, na overwinningen tegen Cercle Brugge (1-0), Eupen (2-3), Mouscron (1-0) en Waasland-Beveren (1-5). Voor Zulte Waregem een unieke reeks van vier opeenvolgende zeges in het reguliere seizoen sinds de promotie naar eerste klasse in 2005/06.

In het seizoen 2013/14 won Zulte Waregem wel de laatste match van de reguliere competitie (tegen KAA Gent) en de eerste drie duels van play-off 1, tegen KRC Genk, Standard en Club Brugge. En in play-off 2 van het seizoen 2017/18 zette Essevee een reeks van negen opeenvolgende zeges neer.

22

Zoveel punten veroverde de fusieclub in de jongste tien wedstrijden. Geen clubrecord over zoveel reguliere seizoensmatchen (dat is 26 op 30, gerealiseerd in het vicekampioenenseizoen 2012/13), maar samen met Club Brugge, dat één match minder telt (vanavond tegen Beerschot), telt Essevee sinds de twaalfde speeldag wel het meeste aantal punten in de Jupiler Pro League. Liefst 14 meer dan in de eerste elf partijen van dit seizoen toen de fusieclub pas zestiende stond in het klassement met een schamele 8 op 33.

15

Zoveel punten behaalde Zulte Waregem in de jongste vijf uitwedstrijden, met zeges op Cercle Brugge (1-3), KAA Gent (0-3), Antwerp (0-1), Eupen (2-3) en Waasland-Beveren (1-5). Een straffe reeks die het alleen overtrof in, niet toevallig, het seizoen 2012/13. Toen met 18 op 18 op verplaatsing: zeges op OHL, Lierse, Waasland-Beveren, Club Brugge, KAA Gent en KV Kortrijk.

© BELGA

19

Zoveel punten behaalde Essevee dit seizoen buitenshuis, in tien wedstrijden, alleen Club Brugge doet voorlopig beter met 23 op 30 op verplaatsing (voor het duel op Beerschot). Een groot contrast met de resultaten in het eigen Regenboogstadion waar Zulte Waregem slechts 11 punten in elf wedstrijden veroverde en daarmee voorlopig de op twee na slechtste thuisploeg is.

10

Zoveel, of beter: zo weinig, tegendoelpunten incasseerde Essevee in de jongste 10 wedstrijden, liefst 15 minder dan in de eerste elf matchen van dit seizoen (25 tegengoals). Sindsdien schakelde Francky Dury over naar een meer defensieve speelstijl, met onder meer een 3-5-2 opstelling. En sindsdien zette hij ook Cameron Humphreys centraal achterin naast Olivier Deschacht. Een goede keuze, zo blijkt.

12 Zoveel punten behaalde de fusieclub in de jongste vier wedstrijden, na overwinningen tegen Cercle Brugge (1-0), Eupen (2-3), Mouscron (1-0) en Waasland-Beveren (1-5). Voor Zulte Waregem een unieke reeks van vier opeenvolgende zeges in het reguliere seizoen sinds de promotie naar eerste klasse in 2005/06.In het seizoen 2013/14 won Zulte Waregem wel de laatste match van de reguliere competitie (tegen KAA Gent) en de eerste drie duels van play-off 1, tegen KRC Genk, Standard en Club Brugge. En in play-off 2 van het seizoen 2017/18 zette Essevee een reeks van negen opeenvolgende zeges neer.22Zoveel punten veroverde de fusieclub in de jongste tien wedstrijden. Geen clubrecord over zoveel reguliere seizoensmatchen (dat is 26 op 30, gerealiseerd in het vicekampioenenseizoen 2012/13), maar samen met Club Brugge, dat één match minder telt (vanavond tegen Beerschot), telt Essevee sinds de twaalfde speeldag wel het meeste aantal punten in de Jupiler Pro League. Liefst 14 meer dan in de eerste elf partijen van dit seizoen toen de fusieclub pas zestiende stond in het klassement met een schamele 8 op 33.15 Zoveel punten behaalde Zulte Waregem in de jongste vijf uitwedstrijden, met zeges op Cercle Brugge (1-3), KAA Gent (0-3), Antwerp (0-1), Eupen (2-3) en Waasland-Beveren (1-5). Een straffe reeks die het alleen overtrof in, niet toevallig, het seizoen 2012/13. Toen met 18 op 18 op verplaatsing: zeges op OHL, Lierse, Waasland-Beveren, Club Brugge, KAA Gent en KV Kortrijk.19 Zoveel punten behaalde Essevee dit seizoen buitenshuis, in tien wedstrijden, alleen Club Brugge doet voorlopig beter met 23 op 30 op verplaatsing (voor het duel op Beerschot). Een groot contrast met de resultaten in het eigen Regenboogstadion waar Zulte Waregem slechts 11 punten in elf wedstrijden veroverde en daarmee voorlopig de op twee na slechtste thuisploeg is.10Zoveel, of beter: zo weinig, tegendoelpunten incasseerde Essevee in de jongste 10 wedstrijden, liefst 15 minder dan in de eerste elf matchen van dit seizoen (25 tegengoals). Sindsdien schakelde Francky Dury over naar een meer defensieve speelstijl, met onder meer een 3-5-2 opstelling. En sindsdien zette hij ook Cameron Humphreys centraal achterin naast Olivier Deschacht. Een goede keuze, zo blijkt.