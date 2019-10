Frank Vercauteren pakte in zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer als T1 bij RSC Anderlecht meteen de scalp van STVV. Het begin van een reeks van 25 competitiewedstrijden zonder nederlaag, zoals hij het in 2005 al eens deed?

1

De enige nederlaag van Frank Vercauteren tegen STVV deed zich voor op 10 maart 2006 toen Désiré M'Bonabucya en Tamás Hajnal de Brusselse verdediging aan flarden schoten. Pär Zetterberg werd in die match voor het uur vervangen door... Anthony Vanden Borre. Van de overige negen duels tegen STVV, de match van afgelopen zondag incluis, won Vercauteren er zeven en werd er twee keer gelijkgespeeld.

7

Sinds de laatste titel in 2017 met René Weiler is Vercauteren al de zevende trainer die officieel als T1 op de bank zit bij Anderlecht. Zijn voorgangers waren achtereenvolgens Nicolás Frutos, Hein Vanhaezebrouck, Karim Belhocine, Fred Rutten, Simon Davies en Jonas De Roeck.

12

De laatste zege van Vercauteren met Anderlecht dateerde van speeldag 12 in het seizoen 2007/08 tegen Westerlo (3-1). Bart Goor en Serhat Akin waren de doelpuntenmakers voor Anderlecht. Stef Wils maakte de gelijkmaker voor Westerlo.

25

Vercauteren begon op 12 februari 2005 zijn trainerscarrière bij Anderlecht met een verrassende 0-1-nederlaag tegen Oostende en zette daarna een straffe reeks neer van 25 competitiewedstrijden zonder nederlaag. Eind november 2005 kwam die onwaarschijnlijke reeks tot een einde na een 2-1-nederlaag in Westerlo. In zijn 2,5 jaar als coach op Anderlecht legde Vercauteren nog twee gelijkaardige series af. Van 20 november 2006 tot 12 mei 2007 bleef hij 20 speeldagen ongeslagen en van 18 maart 2006 tot 22 september 2006 werd er 15 keer op rij niet verloren in de Jupier League. Statistieken waar het huidige Anderlecht alleen maar van kan dromen.

1008

Vercauteren was in zijn eerste periode in totaal 1008 dagen hoofdtrainer van Anderlecht toen hij op 12 november 2007, daags na een nederlaag bij Germinal Beerschot Antwerpen (2-0), ontslagen werd.

4342

Tussen de dag van zijn ontslag in 2007 en zijn comeback op 3 oktober van dit jaar gingen er maar liefst 4342 dagen voorbij. In die periode was hij trainer van de Rode Duivels, KRC Genk, Al Jazira Club (Verenigde Arabische Emiraten), Sporting Portugal (Portugal), KV Mechelen, Krylia Sovetov Samara (Rusland), Cercle Brugge en Al-Batin (Saudi-Arabië).

Lees de reportage over de impact van Vercauteren bij Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 23 oktober.