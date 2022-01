Sociale media worden steeds belangrijker voor onze Belgische clubs. Sport/Voetbalmagazine deed een rondje langs alle kanalen van de 1A-clubs om te zien wie de meeste volgers heeft.

Bij het onderzoek namen we de grootste vijf sociale mediakanalen van het moment op: Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok en Youtube. Dat deze manieren van communicatie steeds belangrijker worden voor onze clubs, wordt aangetoond door het feit dat alle clubs actief zijn op al die kanalen. Enkel Seraing heeft geen officieel clubaccount op het relatief nieuwe Tik Tok.

Wat meteen opvalt, is dat voor 17 van de 18 eersteklasseclubs Facebook het grootste en belangrijkste kanaal is. Anderlecht heeft er nauwelijks concurrentie van de andere teams en telt bijna 1 miljoen volgers, dat zijn er 600.000 meer dan eerste achtervolger Club Brugge.

De regerende landskampioen is echter niet zo afhankelijk van Facebook. Hun grootste community bevindt zich op Tik Tok, een medium dat de andere clubs nauwelijks tot niet gebruiken. Enkel Anderlecht komt een beetje in de buurt. Clubs als Antwerp en KAA Gent hebben een account op het nieuwe medium, maar hebben nog erg veel groeimarge.

Over het algemeen is Instagram populairder dan Twitter, waar Anderlecht telkens de grootste achterban heeft. Op YouTube zijn de verschillen echter niet zo groot. De grote Belgische clubs zitten daar maar op een paar duizend volgers afstand van elkaar, al hebben we geen cijfers kunnen vinden voor Antwerp.

Kortrijk groter dan Gent

Dat Anderlecht op ieder kanaal, buiten Tik Tok en YouTube, de grootste club van het land is, laat zich ook merken in de eindstand. Mede door de enorme voorsprong op Facebook staat paars-wit momenteel op bijna 1,7 miljoen volgers, gevolgd door Club met zo'n 500.000 fans minder. Opvallend in het rijtje is de plaats van KV Kortrijk. De Kerels zijn op sociale media momenteel een groter merk dan KAA Gent. Dat valt echter gedeeltelijk te verklaren door de grote Maleisische achterban sinds de overname door Vincent Tan.

Vergelijken we dit met onze noorderburen, dan wordt snel duidelijk dat onze Belgische teams nog heel wat in te halen hebben. Ajax, dat wereldwijd steeds groter aan het worden is, heeft zo meer dan 10 miljoen volgers in totaal. PSV staat op een tweede plek met 2 miljoen en nummer drie Feyenoord moet maar net onderdoen voor Anderlecht. De club uit Rotterdam telt ook ongeveer 1,7 miljoen fans op sociale media.

OVERZICHT 1A-CLUBS OP SOCIALE MEDIA

Club Totaal Facebook Instagram Twitter Tik Tok YouTube Anderlecht 1.689.645 989.945 238.000 202.100 217.200 42.400 Club 1.199.454 398.754 237.000 199.200 562.400 37.300 Standard 654.601 334.401 126.000 137.600 19.500 37.100 KRC Genk 470.235 164.735 149.000 66.800 42.700 47.000 Antwerp 429.454 292.051 106.000 29.700 1.703 ? KV Kortrijk 331.211 148.611 74.200 37.800 48.900 21.700 KAA Gent 324.076 146.126 71.600 86.900 1.550 17.900 Charleroi 186.498 101.188 38.400 24.900 13.400 8.610 Beerschot 162.082 96.121 32.600 16.000 11.400 5.870 KV Mechelen 143.482 61.112 35.800 35.000 6.850 4.720 Union 125.671 62.243 28.900 27.000 3.868 3.660 STVV 125.208 59.000 20.900 17.700 266 7.960 OH Leuven 115.771 53.610 22.300 24.700 4.661 10.500 Zulte 112.527 45.456 25.000 36.900 3.091 2.080 Cercle 94.189 43.484 23.400 18.500 6.605 2.200 KV Oostende 93.295 32.707 20.900 30.200 7.148 2.340 Eupen 65.051 35.943 19.200 6.711 507 2.690 Seraing 31.737 20.050 8.367 3.227 / 93

