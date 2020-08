Het zou een goeie zaak voor de beloften van Club moeten zijn dat ze dit seizoen in 1B mogen aantreden, maar er zijn ook wel wat nadelen aan.

Dit weekend gaat 1B van start. Daarin zit sinds dit seizoen ook de U23 van Club Brugge, die omgedoopt werd tot Club NXT. De vernieuwing zorgde al voor heel wat commotie. Voorbeelden in het buitenland tonen ook aan dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, want er zijn wel heel wat nadelen en dat niet enkel voor de competitie maar ook voor de beloften zelf.

Moeilijk aanpassen

Ten eerste heb je het niveauverschil. Barça B, waar ooit Pep Guardiola trainer was, zakte al uit de tweede klasse. Jong PSV won vorig seizoen slechts 5 van zijn 29 wedstrijden. Porto B en Benfica B eindigden in het laatste kwart van de Segunda Liga in Portugal. Jong Ajax deed het goed vorig seizoen, het won met een team van gemiddeld 19,3 jaar 16 van zijn 29 duels, maar hadhet in andere jaren ook lastig. Het is niet evident om opleiding van jeugd te koppelen aan resultaat.

Weinig beleving

Ten tweede heb je amper fans om voor te spelen. De beleving is met andere woorden niet zoals bij echt eersteklassevoetbal. Voor Bayern München, bijvoorbeeld,komen in non-covidtijdenongeveer 75.000 mensennaar de Allianz Arena. Bayern II (kampioen in derde klasse, hoger mag in Duitsland niet), speelde vorig seizoen voor gemiddeld 1879 toeschouwers. Naar Jong Ajax komt ook maximum 1200 man kijken, ondanks alle talent jaar na jaar. Wat wordt het in Lokeren? Club beraadt zich nog over toegangsformules.

Mogen spelers zomaar overgaan van A naar B?

En ten derde is er nog het reglement. Voorprofclubs is er een vaste transferperiode, die normaaleind augustus eindigt. B-elftallen kunnen in principe het hele jaar door spelers van A-kern naar B-kern overhevelen, naar behoefte. Mede daarom hebben concurrenten het wel eens over competitievervalsing en hunvrees ervoor. In Nederland lossen ze dat op door beperkingen op te leggen aan zij die geregeld meedoen met de A-ploeg. Zo'n beperking is hier in België niet. Club mag spelers die geboren zijn na 31/12/1997 in principe altijddoorschuiven van B-kernnaar A-kern en omgekeerd. Hebben Youssouph Badji, Odilon Kossounou, Maxim De Cuyper, Thomas Van den Keybus en andere Charles De Ketelaeres om een of andere reden speelminuten nodig, dan kunnen zij in het NXT-verhaal van Club terecht.

Niet te jong?

Zijnzeniet gewoon te jong, de mannen van Club NXT, om al profvoetbal te spelen? Volgens Belgisch bondscoach Roberto Martínez is dat zeker niet het geval. 'Ik heb het als jonge voetballer ook meegemaakt: je wordt er ingegooid, maar je moet niet fysiek je voet zetten naast al die ouderen, je moet het op een intelligente manier doen. Duels vermijden, denken aan de tweede bal, dat maakt je een betere speler. Er is in mijn ogen geen risico voor extra blessures, integendeel. Spelers gaan juist beter voor bereid zijn als ze in de eerste ploeg komen. De tegenstander zal ze pushen, het hen moeilijk maken, testen, maar het is net dat wat we misten. Hoe sneller we spelers kunnen voorbereiden op een ruwe omgeving, hoe beter.'

