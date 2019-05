Het succes van KRC Genk komt niet uit de lucht vallen. Op zoek naar het geheim van blauw-witten.

Jubelend stormden de Genkse spelers zaterdagavond om kwart over tien naar het goed gevulde uitvak in de Ghelamco Arena. De meegereisde supporters juichten een mooie mix toe van alle ingrediënten voor het Limburgse succes: de eigen talenten Leandro Trossard en Bryan Heynen; de buitenlanders die jong werden aangetrokken en nu in de belangstelling staan van grote buitenlandse clubs, zoals Sander Berge en Roeslan Malinovski; een zeldzame, in België gekochte ervaren speler als Sébastien Dewaest; plus de enkele buitenlandse voetballers die ouder waren dan 24 toen Genk ze haalde, zoals doelman Danny Vukovic.

