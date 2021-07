Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, gaat over de sportactualiteit van het weekend met Club Brugge en de Tour de France. 'Club zal klaar zijn voor de competitie.'

Club Brugge pakte met de Supercup de eerste trofee van het seizoen.Jacques Sys: 'Een mooie opsteker. Anderzijds was dat natuurlijk niet meer dan een veredelde oefenwedstrijd, waarin beide clubs een aantal basisspelers misten. Het was vooral duidelijk hoe Club opleeft met de steun van de supporters in de rug. Die supporters zijn voor blauw-zwart echt een zegen, ze tillen het elftal over mindere momenten heen, dat zag je weer bij die 0-1-achterstand. Het is geen toeval dat Club vorig seizoen in de reguliere competitie minder punten pakte thuis dan buitenshuis.'Club Brugge zal in elk geval klaar zijn voor de competitie. Je merkt dat jonge voetballers die nu hun kans kregen, echt talent hebben. Doelman Senne Lammens die het, op een misverstand na, heel goed deed als vervanger van Simon Mignolet. En dan Noah Mbamba, amper zestien jaar, hij viel misschien niet zo op, maar hij deed niets verkeerd. Knap van Philippe Clement dat hij op zo'n moment deze spelers brengt.'Eigenlijk mist Club Brugge alleen een lopende spits. Bas Dost is iemand die vanaf de flanken moet bediend worden, dat gebeurde niet zo vaak. Je hebt een ander type speler nodig, toch zeker op bepaalde momenten. Maar die zal er allicht komen. Club Brugge wacht op de transfermarkt rustig af tot er opportuniteiten zijn. Zoals zoveel andere clubs.'Wie zijn de concurrenten voor Club in de strijd om de titel?Sys: 'Ik zou zeggen: lees de competitiegids van Sport/Voetbalmagazine, die dinsdag al in de winkel ligt. Met daarin onder meer de analyses van alle achttien clubs uit 1A. Elke club kijkt natuurlijk optimistisch naar de competitie, dat is inherent aan deze periode. Racing Genk zegt zelfs onomwonden dat het gaat voor de titel. Ze hebben, als iedereen weer beschikbaar is, een uitstekende, goed uitgebalanceerde ploeg. Op voorwaarde dat alle spelers aan boord blijven.'Zelf ben ik zeer benieuwd naar Antwerp, een nieuwe trainer met andere denkbeelden dan Frank Vercauteren en versterking in iedere linie. Maar hoeveel tijd zal Brian Priske nodig hebben om daar een geheel van te maken? En dan is er natuurlijk Anderlecht, dat met Benito Raman voor snelheid en diepgang zorgt en waar Vincent Kompany nu eindelijk iets moet neerzetten. En hoe duikt AA Gent het nieuwe seizoen in? Ook daar zijn er een aantal nieuwe spelers, benieuwd in welke mate Hein Vanhaezebrouck zijn stempel gaat drukken. Hij heeft in ieder geval weer voor rust gezorgd na de turbulente periode vorig seizoen.'Intussen is de Tour geëindigd met de suprematie van Tadej Pogacar, de verrijzenis van Mark Cavendish en de verbazend sterke nummers van Wout van Aert. Zijn er je nog andere dingen opgevallen?Sys: 'Ja, het feit dat de ritoverwinningen verdeeld werden onder acht van de drieëntwintig ploegen. En dat er dus vijftien ploegen met lege handen achterblijven. Waaronder INEOS. Zij leken, met verschillende speerpunten, in de breedte over de beste ploeg te beschikken, maar dan zie je dat ze bijvoorbeeld in het ploegenklassement vierde eindigen, op bijna anderhalf uur van Bahrein. Vreemd trouwens hoe weinig aandacht er voor dat ploegenklassement is, niet elke krant geeft die klassementen.'Opvallend vind ik ook het hoge aantal opgevers, 43 op 184 gestarte renners, dat is bijna een kwart. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de valpartijen tijdens de eerste week, maar ook met de lastigheid van de koers. Terwijl velen zeiden dat deze Ronde van Frankrijk, met slechts drie aankomsten op de top van een col, niet bepaald de zwaarste was uit de geschiedenis. Maar uiteindelijk zijn het de renners die dat bepalen. En van de nieuwe generatie kun je niet zeggen dat ze verdedigend koerst, dat bleek ook nu weer.'