De landskampioen haalde met de 28-jarige Armeen een oude bekende van coach Alfred Schreuder naar Brugge. Wie is Sargis Adamjan? Een eerste kennismaking.

Met Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen haalde Club Brugge in januari twee versterkingen voor op de flanken. Die zijn ook nodig, want de landskampioen zoekt al een tijdje naar een waardige opvolger voor Krépin Diatta. Maar ook in de spits was het zoeken naar versterkingen, want wie kan Bas Dost (de centrumspits) of Charles De Ketelaere (de man die tussen de linies loopt) vervangen? Daarvoor haalde coach Alfred Schreuder Sargis Adamjan bij zijn ex-club Hoffenheim. En die heeft op zijn 28ste al een heel voetballeven achter de rug.Adamjan werd geboren in de Armeense hoofdstad Yerevan, maar trok al op zijn vierde met zijn vader naar Duitsland. Daar was de jonge Sargis lange tijd niet bezig met voetbal. Zijn grote passie was tafeltennis en daar was hij ook best goed in, zo bewees hij door op zijn twaalfde de Noord-Duitse titel te pakken. Niet veel later koos Adamjan toch voor het voetbal en sloot hij zich aan bij het lokale FC Neubrandenburg, al was hij meer te vinden op de pleintjes dan op een voetbalveld. Het was pas vier jaar later dat hij naar een professionele club ging met Hansa Rostock, op dat moment actief in de derde klasse. Zijn coach daar was Roland Kroos, de vader van Real Madridster Toni.Nadat hij daar op zijn 19e zijn debuut maakte, zakte hij via een tussenstop bij Nuestrelitz uiteindelijk in 2017 naar vierdeklasser TSV Steinbach. Op dat moment was hij al 23 en een echte professionele carrière leek steeds verder weg voor de jonge Armeen. Maar bij Steinbach overtuigde de veelzijdige aanvaller en een jaar later pikte tweedeklasser Regensburg hem op. Ook daar speelde hij de pannen van het dak. Hij maakte zo'n indruk dat uiteindelijk Bundesligamiddenmoter Hoffenheim in 2019, twee jaar nadat hij nog in de vierde divisie uitkwam, 1,5 miljoen euro op tafel legde voor hem. Op twee jaar tijd was de carrière van Adamjan helemaal uit het slop gehaald.Bij Hoffenheim ontmoette hij voor de eerste keer coach Alfred Schreuder. Na een paar maanden acclimatiseren, kreeg de aanvaller eind september zijn eerste minuten van de Nederlander. Twee invalbeurten tegen Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach later stond hij in de basis in de topper tegen Bayern München. Die kans greep hij met beide handen. Het was de wedstrijd die hem meteen bekendmaakte in Duitsland, want hij scoorde zowaar twee keer tegen de Rekordmeister. 'Hij was de beste wisselspeler van de Bundesliga toen en scoorde veel', vertelde Schreuder deze week tijdens de persconferentie over Adamjan. Bij Hoffenheim zat de Armeen ook erg veel op de bank. In 12 van zijn 18 wedstrijden in zijn eerste seizoen in de Bundesliga, mocht Adamjan invallen. Zo ook tegen Dortmund in december enkele maanden na zijn debuut. Hoffenheim stond bij de rust 0-1 achter, maar door een goal en assist van de nieuwe Bruggeling wonnen Schreuder en co alsnog de wedstrijd. Adamjan was dus als een speer vertrokken, maar in februari sloeg het noodlot toe. Een zware enkelblessure hield hem maar liefst zeven maanden aan de kant. In september, met nieuwe coach Sebastian Hoeness, maakte hij zijn wederoptreden, maar door een coronabesmetting en een kuitblessure was het wachten tot december vooraleer hij echt volledig terug was. Al zou Adamjan bij Hoffenheim zijn oude niveau nooit meer behalen. In het seizoen 2020/21 kwam hij pas op de laatste speeldag aan scoren toe. En dit seizoen verzamelde hij sinds begin november slechts 50 speelminuten. Een uitleenbeurt drong zich dus op. Schreuder bood een snelle oplossing.Club Brugge krijgt met Sargis Adamjan een snelle en tweevoetige speler ter beschikking. Eentje die ook de weg naar het doel weet staan, maar die de laatste jaren zijn torinstinct wat is verloren. De 28-jarige Armeen kan in de aanval bijna op iedere positie terecht: nummer 10, winger, aanvaller, tweede spits, ... Al heeft hij wel een voorliefde voor de linkerflank of de positie van tweede spits. 'Hij wil natuurlijk basisspeler worden, zoals elke speler. Maar ik heb duidelijk met hem afgesproken waar hij hier begint', vertelde Schreuder verder over zijn nieuwe aanvaller. Kan hij zich de komende maanden meteen laten zien of spaart hij zichzelf voor de play-offs? Tegen de topclubs is de ex-tafeltennisser namelijk op zijn best. Bij Club Brugge hopen ze het alvast.