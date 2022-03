Na disciplinair wangedrag werd Alexander Maes eind januari de deur gewezen bij Lierse Kempenzonen. De turbulente carrière van de middenvelder kreeg dus opnieuw een knauw. Hoe komt het dat Maes, die in de jeugdreeksen als een absoluut toptalent werd beschouwd, nooit echt kon doorbreken op het hoogste niveau?



'Een vertrouwensbreuk', noemde Lierse-trainer Tom Van Imschoot het, toen hem eind januari na het gelijkspel tegen Mouscron werd gevraagd waarom hij aanvoerder Alexander Maes niet in de selectie had opgenomen. De trainer maakte duidelijk dat de spelverdeler geen toekomst meer had bij de Pallieters, en dat hij moest uitkijken naar een andere club. 'Ik ben een trainer die heel graag op basis van vertrouwen werkt, maar ik mag niet het gevoel krijgen dat het wordt geschonden. Zolang ik coach ben in Lier is de deur voor Alexander Maes dicht', zei Van Imschoot in de Gazet van Antwerpen.Maes zou tijdens de winterstop naar voorzitter Luc Van Thillo zijn gestapt om het ontslag van de trainer aan te vragen. De Limburger was al langer ontevreden en stelde de voorzitter zelfs een vervanger voor met Stijn Vreven, zijn ex-coach bij Beerschot Wilrijk. Maes zou in de spelersgroep steun hebben gevraagd voor zijn coup, maar kreeg die niet. Voorzitter Luc Van Thillo kon de muiterij van de aanvoerder allerminst smaken en maakte hem duidelijk dat Van Imschoot zou aanblijven als T1. De middenvelder zelf werd voor onbepaalde duur naar de B-kern verwezen en mocht op zoek gaan naar een nieuwe club. 'Hij zocht een zondebok'Maes ontkende dat hij de trainer heeft proberen buiten te werken, en haalde naar hem uit in een interview met Het Belang van Limburg. 'Ik heb het gevoel dat de coach een zondebok zocht. Ik probeerde uitleg te krijgen, maar mijn oproepen bleven onbeantwoord. Ik had het al van anderen gehoord: in het begin is Tom vriendelijk, maar als hem iets niet zint, dan keert hij je de rug toe en is het voorbij', klonk het. Het avontuur van Alexander Maes bij Lierse heeft dus amper een half jaar geduurd. Hij was deze zomer nog met veel bravoure aangekomen bij de club, maar ziet zijn periode bij de Antwerpenaren nu vroegtijdig en in mineur eindigen.JeugdinternationalIn zijn jeugdjaren werd Alexander Maes als een groot talent beschouwd. De Genkenaar genoot zijn opleiding bij Standard en werd verschillende keren geselecteerd voor de Belgische nationale jeugdploegen. Een mooie profcarrière leek in de maak, maar de constante belangstelling - hij werd weleens de nieuwe Steven Defour genoemd - en interesse van buitenlandse clubs werkten verlammend voor het talent. Tot een doorbraak in de A-kern van de Rouches kwam het nooit. In 2012 werd de toen 20-jarige Maes uitgeleend aan het Nederlandse Willem II. Daar trainde hij mee met de A-kern, maar kreeg geen speelkansen. Na een paar maanden en zonder ook maar één match voor het eerste elftal op zijn conto, keerde hij terug naar België, dit keer bij tweedeklasser Lommel United. Stap terugMaes' transfer naar Lommel kreeg veel aandacht, maar hij kwam er minder aan spelen toe dan verwacht. Een nieuwe klap voor de jonge twintiger, die maar niet kon doorbreken op het profniveau. Hij wilde vooral speelminuten krijgen en besloot daarom bij aanvang van het seizoen 2013/14 een stap terug te zetten. Hij maakte de overstap naar RC Hades, dat toen uitkwam in vierde nationale. Daar kreeg de Limburger eindelijk de kans om zijn talent te tonen. Hij stak duidelijk boven de rest uit en na twee uitstekende seizoenen verruilde hij de club uit Hasselt voor derdeklasser Cappellen FC.Bij de Kempenaren groeide Maes met zijn goals en assists uit tot een absolute sterkhouder. Zijn toenmalige trainer, Kevin Jansegers, sprak vol lof over hem. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn plaats heeft in eerste klasse. In derde klasse steekt hij er bovenuit. Hij ziet het allemaal heel wat sneller dan de andere jongens.' Maes kon toen ook rekenen op heel wat interesse uit de Jupiler Pro League, waaronder KAA Gent. Disciplinaire problemenUiteindelijk was het Beerschot Wilrijk dat Maes in 2016 binnenhaalde. Hij werd omgevormd van aanvallende naar verdedigende middenvelder en werd meteen titularis. In zijn eerste seizoen bij de Antwerpenaren werd de promotie naar 1B afgedwongen. In de tweede klasse behield de hij zijn plaats in de ploeg, en in het eerste seizoen in 1B haalde Beerschot direct de promotiefinale. Maes pakte rood in de heenwedstrijd en uiteindelijk was het Cercle Brugge dat naar 1A mocht. Het seizoen erna stond Beerschot weer in de finale. Dit keer was KV Mechelen te sterk. Na de twee verloren finales slaagden de Ratten er in hun derde seizoen wel in te promoveren naar 1A. Maes, die opnieuw een sterk seizoen had gespeeld, mocht zich zo eindelijk opmaken voor zijn debuut in eerste klasse. Maar verder dan een korte invalbeurt op de openingsspeeldag zou het niet komen. Volgens Beerschot, dat hem beschuldigde van het niet naleven van coronaregels en het besmeuren van de club, vertoonde de middenvelder disciplinair wangedrag. Eind september 2020 werd zijn contract eenzijdig verbroken.Achteraf was Maes scherp voor het Beerschotbestuur. 'Ik sta recht in mijn schoenen en heb niets verkeerd gedaan. Maar bon, dat ligt achter mij. Ik denk dat de club meer problemen heeft dan enkel het sportieve', zei hij in de podcast Eleven Insiders.Via Roemenië terug naar BelgiëMaes moest dus op zoek naar een nieuwe club, en vond in oktober 2020 onderdak bij de Roemeense eersteklasser FC Arges Pitesti. Daar lukte het echter niet meteen en zinde hij al snel op een vertrek. In de zomer van 2021 keerde de Genkenaar terug naar België. Bij Lierse Kempenzonen begon hij sterk en ook de resultaten zaten mee. De goede prestaties bleven echter niet duren en na het conflict met trainer Van Imschoot zat zijn tijd in Lier er dus al snel op.Op de laatste dag van de transferperiode tekende Maes een contract bij 3,5 seizoenen bij zijn ex-club RC Hades. De Hasselaars spelen tegenwoordig in tweede amateur.Vaarwel profvoetbal Maes zegt dat hij tevreden is om terug bij de club te zijn waar hij destijds doorbrak. Hij wil de negatieve periode bij Lierse achter zich laten en vooruitkijken. 'Mijn gezin komt nu op de eerste plaats en ik wil opnieuw plezier beleven aan het spelletje. Hades was in het verleden een fijne club en is dat steeds gebleven. Ik werd hier hartelijk ontvangen en deze mensen zijn zo blij met mijn komst.'Na 6 seizoenen zegt de 29-jarige Maes het profvoetbal dus vaarwel. Hij heeft de hoge verwachtingen nooit echt kunnen inlossen, en daar zit zijn moeilijk karakter zeker voor iets tussen. Zien we het ooit zo geprezen talent nog terug op het hoogste niveau, of is het definitief einde verhaal?