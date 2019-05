Een jaar nadat de club werd overgenomen door de Luxemburgse zakenman Flavio Becca promoveert Excelsior Virton naar 1B.

Ze hadden het beloofd en ze hebben het gedaan. Afgelopen woensdag werd Lierse Kempenzonen ingeblikt met 0-4 en verzekerde Excelsior Virton zich van een terugkeer naar 1B. De club uit de provincie Luxemburg was uit tweede klasse gezakt sinds de competitiehervorming in 2016.

De titel van de groen-witten is ietwat onverwacht na een moeilijk seizoen, waarin twee trainers op de keien werden gezet, eerst Marc Grosjean en later David Gevaert. Het was uiteindelijk T3 Samuel Petit, die ooit nog Timothy Castagne onder zijn hoede had, die de club naar de triomf leidde. Vorig seizoen had hij Virton al gered van de degradatie met een ploeg die bestond uit jongeren uit de streek.

Dat was net voor de komst van de nieuwe overnemer. Want op 13 juli 2018 belandde Flavio Becca in het Stade Yvan Georges. Met de komst van de Luxemburgse zakenman en vastgoedpromotor ging er een schokgolf door de club: de kleuren werden aangepast aan zijn energiedrankje Leopard en spelers werden met bakken aangevoerd. De stap naar het profvoetbal moest zo snel mogelijk gezet worden.

Becca, het gezicht van het succes van de Luxemburgse club F91 Dudelange, ging ook Swift Hespérange, een Luxemburgse tweedeklasser, overnemen en kreeg onlangs ook groen licht van het bestuur van Kaiserslautern. Ook die Duitse derdeklasser wil hij terug naar de top brengen.

De man heeft ook grootse plannen met Virton, dat hij via een netwerk à la Duchâtelet wil uitbouwen. Zijn rechterhand bij Excelsior, Frédéric Lamotte, bevestigde in februari al dat er waarschijnlijk 'synergieën' tussen de verschillende clubs zullen zijn.